Москва недеется, что на встрече Трампа и Путина будут проявлены зачатки политической воли для нормализации отношений

Москва рассчитывает, что на саммите в Хельсинки будут проявлены хоть какие-то зачатки политической воли для нормализации отношений между Россией и США. На это надеется пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом в интервью RT он отметил, что использовать слово «торг», оценивая предстоящую встречу президентов, неуместно. По его словам, отношения находятся в плачевном состоянии, и Россия не была инициатором их обрушения. Песков подчеркнул, что попытки разговаривать с Россией с позиции заставить ее отдать Крым абсолютно нелогичны и бесперспективны. Песков, отметив, что в Москве «розовых очков» не носят, но рассчитывать на изменение позиции президента США по этому вопросу можно. Песков также отверг информацию в СМИ о якобы готовности Москвы выдать Эдварда Сноудена Вашингтону.