Москва недеется, что на встрече Трампа и Путина будут проявлены зачатки политической воли для нормализации отношений
Москва рассчитывает, что на саммите в Хельсинки будут проявлены хоть какие-то зачатки политической воли для нормализации отношений между Россией и США. На это надеется пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом в интервью RT он отметил, что использовать слово «торг», оценивая предстоящую встречу президентов, неуместно. По его словам, отношения находятся в плачевном состоянии, и Россия не была инициатором их обрушения. Песков подчеркнул, что попытки разговаривать с Россией с позиции заставить ее отдать Крым абсолютно нелогичны и бесперспективны. Песков, отметив, что в Москве «розовых очков» не носят, но рассчитывать на изменение позиции президента США по этому вопросу можно. Песков также отверг информацию в СМИ о якобы готовности Москвы выдать Эдварда Сноудена Вашингтону.
Комментарии13
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olegleon 13 июля 2018 | 22:42
да сдался этот Крым Трампу. ему нужно, чтобы иранские силы держались подальше от Израиля.
antimalin 13 июля 2018 | 22:49
olegleon: Крым не стоит в повестке дня переговоров Путина и Трампа.
Будут обсуждаться главным образом Сирия и Украина.
Трамп, конечно, задаст ставший уже ритуальным вопрос о якобы вмешательстве России куда-то и во что-то.
Но самый главный вмешивальщик в дела всех стран мира является именно Вашингтон, а не Москва.
tvitov66 13 июля 2018 | 22:55
antimalin: да конечно, Будапештские соглашения ваще пофиг, главное что б Тампнаш у лилиПУКтера взял за sphinkter ротового отверстия ... с удовольствием!
antimalin 13 июля 2018 | 23:04
tvitov66: Будапештские соглашения ваще пофиг
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Да, именно пофигу всем этот Будапештский меморандум, кроме Украины.
Ни США , ни Великобритания о нем даже не заикаются, потому что прекрасно понимают, что эта филькина грамота не ратифицирована парламентами ни одной из 4 стран-подписантов, и поэтому не имеет никакой юридической силы.
Это не международный договор, а всего лишь соглашение о намерениях между тогдашними руководителями 4 стран: Ельциным, Кучмой, Мейджором и Клинтоном
holic 13 июля 2018 | 22:56
antimalin:"Будут обсуждаться главным образом Сирия и Украина."
Дык Крым и есть Украина. Так шо "политической воли для нормализации отношений" по словам Москвы, и есть свалить из Крыма...
mikhail_spb_ 13 июля 2018 | 22:42
Если бы хозяин пескоструя вёл себя не как чекистско-кэпээсэсовский бандит и коминтерновец, то отношения не нужно было бы нормализовывать, поскольку они бы не испортились.
А так - кремлежуликам только и остаётся, что носить розовые очки и пытаться с помощью торга выцыганить себе какие-нибудь уступки.
tvitov66 13 июля 2018 | 22:58
mikhail_spb_: опять вы наводите напраслину, на усцатую секретаршу? А в отличии от хозяина (что более нихтферштеин) она свой сладкий язык (турецкий) не забывала!
testmeter 13 июля 2018 | 23:00
"будут проявлены зачатки политической воли" ///
А кто кого зачинать будет? Со стороны Путина это зачатие ожидается?
kisa2000 13 июля 2018 | 22:43
Бог в помощь !!!
rusof_ob 13 июля 2018 | 22:50
Опять пургу принес уссатый.
salut__521 13 июля 2018 | 22:51
Клистир оккупанту зачатком считается, Песков?..
vladimir1967 13 июля 2018 | 22:55
А зачем нормализовывать отношения, если санкции очень помогают нашей экономике, и вредят западу?( сообщения зомбоящика)
trans 13 июля 2018 | 23:06
Конечно, будут проявлены зачатки политической воли, пусть Письков и не сомневается. Например, Трамп может похлопать Воффку по плечу и широко улыбнуться вставными зубами. Путирасты будут счастливы.