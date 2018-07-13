США обвинили 12 сотрудников ГРУ в хакерской атаке на компьютерные сети Демпартии во время предвыборной кампании 2016...

США обвинили 12 сотрудников ГРУ в хакерской атаке на компьютерные сети Демократической партии США во время предвыборной кампании 16-го года. Как заявил зам.генпрокурора Род Розенстайн, обвинения предъявлены в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Впрочем, по его словам, хакерская атака на результаты президентских выборов не повлияла.

Цель новых обвинений США в адрес 12 предполагаемых сотрудников ГРУ — испортить атмосферу перед встречей лидеров России и США в Хельсинки. Так считают в МИД России. Утверждение о незаконном проникновении в компьютерную сеть Демократической партии США ничем не подкреплено, — отмечают на Смоленской площади.