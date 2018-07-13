США обвинили 12 сотрудников ГРУ в хакерской атаке на компьютерные сети Демпартии во время предвыборной кампании 2016
США обвинили 12 сотрудников ГРУ в хакерской атаке на компьютерные сети Демократической партии США во время предвыборной кампании 16-го года. Как заявил зам.генпрокурора Род Розенстайн, обвинения предъявлены в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Впрочем, по его словам, хакерская атака на результаты президентских выборов не повлияла.
Цель новых обвинений США в адрес 12 предполагаемых сотрудников ГРУ — испортить атмосферу перед встречей лидеров России и США в Хельсинки. Так считают в МИД России. Утверждение о незаконном проникновении в компьютерную сеть Демократической партии США ничем не подкреплено, — отмечают на Смоленской площади.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko_viola 13 июля 2018 | 22:32
Путин виноват. 12 друзей подставил.
pyco_mypucmo 13 июля 2018 | 22:33
Ихтамнетов к соседям, отравления на Западе, наркота диппочтой... А сам рулевой грозится цивилизацию уничтожить.
И это всё Россия. Бешенство просто какое-то.
r88w556xl4 13 июля 2018 | 22:44
pyco_mypucmo: Бешенство просто какое-то.
==============
Согласен, бешенство - в воспалённых мозгах русофобов, хлебающих в запойном раже пропагандонский бред про Россию.
patrikk_1 13 июля 2018 | 22:50
США обвинили 12 сотрудников ГРУ в хакерской атаке на компьютерные сети Демпартии во время предвыборной кампании 2016...
А почему именно двенадцать? Это типа 11 друзей Пригожина? Я думаю что эти списки им составляют К.Орлова, А.Пионтковский, С.Пархоменко, А.Илларионов...
fig_vvam__ 13 июля 2018 | 23:01
patrikk_1: В пресс-релизе Минюста указаны имена обвиняемых: Виктор Нетыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев.
==================
Это нгазывается полный писец пришел.
И в первую очередь к этим ребяткам.
Спрячут их на 2 м под зхемлю.
Засвеьтились. Провал такой оглушительный, что .... В общем обосрались по максимуму в ГРУ.
olegleon 13 июля 2018 | 22:40
и замгенпрокурора объяснил такое количество офицеров тем, что в России разорвана в клочья экономика, полное технологическое отставание, а потому взламывали двое, а десять крутили динамомашину и вырабатывали ток для компьютера.
подобного маразма я не ожидал. нет, ну могли назвать ники хакеров и даже регион их нахождения, но то, что прокуратура США провела проверку компьютеров в ГРУ и получила данные о том, какой сотрудник российской военной разведки в какое время пользовался каким компьютером это уже перебор, в который поверят любители шпионских сериалов
lion64__2 13 июля 2018 | 22:41
Раз уж пиндосы так перепугались, то свидомым свынопыдорам и вовсе пора бегом бежать и прятаться в выгребных ямах.
mikhail_spb_ 13 июля 2018 | 22:46
Попались, чёртовы кремле-хакеры?!
Придётся американцам скрепя сердце вводить новые, ещё более полезные для росэкономики, санкции.
fresh_breeze 13 июля 2018 | 22:49
Спасибо, что "Новичок" не приплели, а то образ мышления англосакса везде одинаков, что в западном полушарии, что в восточном.
sm59 13 июля 2018 | 23:01
Цель новых обвинений США в адрес 12 предполагаемых сотрудников ГРУ — испортить атмосферу...
____________________________________________________________________________________
Не надо "ля-ля...". Испортить атмосферу можно намного проще....
tuman13 13 июля 2018 | 23:02
Из серии "у нас есть доказательства, но мы их вам не покажем".
То ли дело хохлы - наследили своими навозными сапожищеми, и кучей бабок на выборы за Клинтон. Но.... Тишина...