Футбольный клуб Ростов вопреки сообщениям будет играть на новой арене

Один из местных порталов сообщил, что клубу Ростов не по карману играть на арене, построенной к чемпионату мира по футболу. Якобы за аренду всего лишь на один матч требуют 12 миллионов рублей. Старый стадион клуба Олимп-2 берет существенно меньше – всего 400 тысяч, хоть и вмещает не такое количество болельщиков. В клубе по сообщению инетернет-сайта Привет Ростов склоняются к тому, чтобы остаться на Олимпе, и комментировать эту информацию отказались. Министерство спорта эту информацию не подтвердило. Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян официально заявил, что домашним стадионом команда остается именно Ростов-арена и добавил, что ведомство намерено оказывать команде всяческую поддержку.

Первый матч следующего чемпионата России будет сыгран на Ростов-Арене. 28 июля одноименный клуб примет в первом туре чеченский Ахмат.