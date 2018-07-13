Полиция утверждает, что обнаружила в Эймсбери источник заражения нервно-паралитическим веществом «Новичок»
По данным Скотланд-Ярда, оно было обнаружено в небольшой бутылке.
Отравляющее вещество было определено с помощью экспертизы бутылки в лаборатории британского Минобороны в Портон-Дауне. Как емкость с «Новичком» попала в дом Чарльза Роули, отравленного вместе со своей подругой Дон Стерджес в Эймсбери в конце июня, пока не ясно. Однако глава контр-террористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу назвал находку «значительным продвижением в расследовании». В дальнейшем полиция собирается установить, принадлежало ли нервно-паралитическое вещество к той же партии, из которой в Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда Лондон обвинил в этом Россию, которая свою причастность отрицает. Тем временем для расследования инцидента в Эймсбери Лондон пригласил экспертов Организации по запрещению химического оружия. Напомним, во понедельник от отравления «Новичком» умерла 44-летняя Дон Стерджес. После ее смерти полиция открыло дело об убийстве. Вскрытие Стерджес назначено на следующий вторник.
В российском посольстве в Британии сообщили, что Лондон отказывается от контактов с Москвой по отравлениям в Солсбери и Эймсбери. Тем не менее, там потребовали раскрыть информацию о бутылке, найденной в доме Чарльза Роули.
Комментарии24
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honduras_na_colime 13 июля 2018 | 22:09
Когда прошла новость, что Роули пришёл в сознании, портянки упражнялись в ослоумии - мол, недотравили.
А я предупреждал, что первый же вопрос ему будет про пузырь, которым он траванулся, где нашли и где он теперь.
И после этого, скорей всего, его найдут.
И задача следствия значительно упростится - для поцлидера-пересидента Гаага станет на шаг ближе.
danko_viola 13 июля 2018 | 22:15
honduras_na_colime: а где наша дежурная1 по новичкам бабка из маями?
ematveev 13 июля 2018 | 22:19
honduras_na_colime:
Особенно если это будет бутылка из-под "Балтики", заткнутая пробкой из скрученной газеты "Правда". От британских расследователей можно чего угодно ожидать.
Самое главное, чтобы эксперта, давшего заключение о российском происхождении ОВ не постигла судьба Мэтью Панчера, эксперта, давшего нужное заключение по делу Литвиненко. Мэтью Панчер найден мертвым с ножевыми ранениями, нанесенными ДВУМЯ ТИПАМИ НОЖЕЙ. Но по мнению Скотленд-Ярда Мэтью Панчер "самоубился". А что - с двух рук, двумя ножами... Очевидно же...
r88w556xl4 13 июля 2018 | 22:29
Ну, о чём я и говорил с самого начала, водяру они с этим новичком пьют, завёлся там местный отравитель на фабрике водяры.
fig_vvam__ 13 июля 2018 | 22:39
ematveev:
В. Углев, разработчик "Новичка"
На каждое вещество, которое мы отправляли, мы составляли четкий паспорт со всеми данными: ИК-спектр, масс-спектр, целый набор. По этому набору можно определить состав примеси, все-все там расписано. И ЯМР, и элементный состав – все расписано. То есть если я отправил три партии, на каждой партии есть… Отправил 30 партий – 30 паспортов, ну так назову их, хотя они не называются паспортами, даже забыл, как они называются.
Когда они вытащили ватку с этим веществом из трубки Кивелиди, из микрофона, то сразу определили состав. И Юрий Петрович, так звали того полковника, он сразу же ко мне с вопросом: "Это вещество сделано было вами. Направлено туда-то". Я говорю: "Я направлял все вещества только в ГосНИИОХТ, так что следы ищите там. Я к ним никакого касательства не имел".
Меня не вызывали ни в качестве свидетеля, ни тем более в качестве подозреваемого. Вот только ряд вопросов был на эту тему и все.
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Теперь представим, что из некой колбы, которая стояла в каком-то сейфе в каком-то городе в какой-то стране, взяли пробы, отобрали, снарядили соответствующую ампулу. Я, как специалист, могу сделать много предложений для этого дела. Естественно, обучили человека, а, может быть, он специалист и знает все. Поехал и вылил все это, допустим, на ручку двери Скрипалей, потом все назад это в контейнер убрал.
Мы довольно часто пользовались фторопластовыми контейнерами такими закручивающимися. Они и герметичны, и не бьются
Какова опасность для окружающих и случайных прохожих при таком применении вещества?
– Кому как повезет. Он может наткнуться, вымазать руки, взять что-нибудь, понюхать этот листочек. Это чревато серьезными последствиями.
sskull 13 июля 2018 | 22:10
Чекушка " Путинка"?)
honduras_na_colime 13 июля 2018 | 22:12
sskull: // Чекушка " Путинка"?) //
Я предлагаю назвать эту байду Путичок.
Коротко и со смыслом.
Даже самая дырявая и занюханная портянка догадается.
splin2 13 июля 2018 | 22:23
Посольство. РФ потребовало раскрыть информацию о бутылке.
Так уж невтерпеж, что кушать не могут.)))
А что, если хотя бы денек для приличия подождать, а затем уже потребовать.
nelibermot19 13 июля 2018 | 22:26
"Чекушка " Путинка"?) "
Именно она. Тоже первое, что пришло на ум после гречки, пельменей и балалайки
splin2 13 июля 2018 | 22:53
nelibermot19:первое, что пришло на умПосольству РФ после гречки, пельменей и балалайки//
Посольство надеется. что в бутылочке окажется "Боярышник", который употребили отравители после нанесения Новичка на ручку двери Скрипалей.)))
kiever 13 июля 2018 | 22:39
honduras_na_colime: так ты и есть портянка. Дежурная дырявая портянка из минстеця, вас всех тупоумие выдает и перлы ещё дебильней чем у пригожинских
tuman13 13 июля 2018 | 22:16
Идиоты. Вы хоть знаете требования к боевым ОВ? Ибо "Новичек" относят именно к боевым ОВ.
Для очень либеральных и демократичных граждан, смотрящих в рот западных СМИ, поясняю: наряду с поражающей способностью боевое ОВ должно обладать низской стойкостью - не более 6 - 8 часов. Далее очаг заражения становиться безвредным из-за разложения ОВ.
Дибилы, ...!
honduras_na_colime 13 июля 2018 | 22:29
tuman13: Для очень путирастичных и духовноскрепных граждан, не вылезающих пустыми головами из кисель-тв, сообщаю: после распыления ОВ может разлагаться только кислородом воздуха - больше просто нечем.
Вот вылили гестаповцы это ОВ из бутылки куда велели, и что дальше?
А дальше всё просто: от пузыря надо избавиться, но рядом с местом преступления это делать нельзя, т.к. быстро найдут.
Значит, какое-то время гестаповцам придётся нести это дело в кармане, и по этой причине, чтобы самим не залететь, пузырь плотно завинчивают.
И если наркоши, попробовав Путичок на зуб, на всякий случай пробку закрутили, то ОВ не разложилось - нет постоянного доступа к кислороду.
Так кого будем считать идиотом, путираст?
nelibermot19 13 июля 2018 | 22:37
"А дальше всё просто: от пузыря надо избавиться"
И конечно же кинуть его под куст? Ты просто гениален, хохлятина!
tuman13 13 июля 2018 | 22:39
honduras_na_colime: Меня поражают рассуждения неполживых: это же какой идиот будет таскать при себе чекушку с "Новичком", потом открывать (без спецзащиты!!!), травить Скрипалей в трех местах (это открывать ТРИ!!! раза), отвезти чекушку и выбросить закрытой в городе!!!. Хотя проще было выбросить где-нибудь в лесу, и открытой, чтобы все выветрилось за 6 - 8 часов. В эту версию могут верить неполживые, и дибилы.
zorkin75 13 июля 2018 | 22:17
Дайте Пуйлу подумать,когда он вылазит из бассейна в Новоогарёво,где и когда применить Новичок.Если выйдет с правой ноги-не применять нигде.
olegleon 13 июля 2018 | 22:17
"назвал находку «значительным продвижением в расследовании»"
теперь его цель найти на бутылке отпечатки Путина или Шойгу и подтвердить заявления Мэй
beobachter 13 июля 2018 | 22:24
olegleon: Отпечатков Путина или Шойгу точно не найдут, а отпечатки какого-нибудь лугового или ковтуна вполне могут найти...
olegleon 13 июля 2018 | 22:28
beobachter: как и надпись "Сделано в России по заказу Кремля. Яд "Новичок". использовать только в Британии"
neyexo 13 июля 2018 | 22:29
Это не вещество, это агент (ААВ)
novichok_ 13 июля 2018 | 22:30
Бутылка была из-под паленого виски?
Я так и знал...
novichok_ 13 июля 2018 | 22:32
Или все-таки боярышник?
Что русскому хорошо, то англичанину смерть...
agamasat 13 июля 2018 | 22:33
бутылочка явно была выписана чекистами из стран ЕС, если не США. Так что, дело может только осложниться. Разве только, чекисты совсем дебилы. Дай бог, что это именно так.)
fresh_breeze 13 июля 2018 | 22:52
"Отравляющее вещество было определено с помощью экспертизы бутылки в лаборатории британского Минобороны в Портон-Дауне. "
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Ещё бы... Своё и не опознать?