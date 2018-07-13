Полиция утверждает, что обнаружила в Эймсбери источник заражения нервно-паралитическим веществом «Новичок»

По данным Скотланд-Ярда, оно было обнаружено в небольшой бутылке.

Отравляющее вещество было определено с помощью экспертизы бутылки в лаборатории британского Минобороны в Портон-Дауне. Как емкость с «Новичком» попала в дом Чарльза Роули, отравленного вместе со своей подругой Дон Стерджес в Эймсбери в конце июня, пока не ясно. Однако глава контр-террористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу назвал находку «значительным продвижением в расследовании». В дальнейшем полиция собирается установить, принадлежало ли нервно-паралитическое вещество к той же партии, из которой в Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда Лондон обвинил в этом Россию, которая свою причастность отрицает. Тем временем для расследования инцидента в Эймсбери Лондон пригласил экспертов Организации по запрещению химического оружия. Напомним, во понедельник от отравления «Новичком» умерла 44-летняя Дон Стерджес. После ее смерти полиция открыло дело об убийстве. Вскрытие Стерджес назначено на следующий вторник.

В российском посольстве в Британии сообщили, что Лондон отказывается от контактов с Москвой по отравлениям в Солсбери и Эймсбери. Тем не менее, там потребовали раскрыть информацию о бутылке, найденной в доме Чарльза Роули.