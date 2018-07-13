Соединенные Штаты обвинили 12 предполагаемых сотрудников ГРУ во вмешательстве в президентские выборы 2016-го года
Об этом сообщил замгенпрокурора Род Розенстайн.
Обвинение было предъявлено в рамках расследования, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. После этого заявления демократы в Сенате уже призвали Дональда Трампа отменить встречу с Владимиром Путиным 16-го июля в Хельсинки. Сам Трамп в ходе визита в Лондон пообещал, что обязательно задаст Путину вопрос о вмешательстве Москвы в американские выборы. Впрочем, американский президент признался, что не ждет никакого прорыва от переговоров с Путиным.
Между тем в Кремле еще раз дали понять, что Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в американские выборы. Как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, нельзя бесконечно позволять противникам улучшения отношений России и США спекулировать на вредной и искусственной теме вмешательства в американские выборы.
Комментарии12
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danko_viola 13 июля 2018 | 22:06
Вот те раз. Где наша специалистка1 в 12 сотрудниках ?
balamuto 13 июля 2018 | 22:09
danko_viola: А ты видимо тринадцатый дружок оушена?
danko_viola 13 июля 2018 | 22:13
balamuto: а ты пятая ножка от стула.
balamuto 13 июля 2018 | 22:14
danko_viola: А ты, жопой нюхаешь цветы.
Ну, ты и дебил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
danko_viola 13 июля 2018 | 22:17
balamuto: нюхал бы я, только очередь твоя. Ты школу на хорошо закончил? Давно?
balamuto 13 июля 2018 | 22:21
danko_viola: Там где ты учился, я преподавал.
Так, что крути педали, пока не дали.
danko_viola 13 июля 2018 | 22:28
balamuto: а думал ты закончил школу для детей с особенностями развития.
begly_ 13 июля 2018 | 22:39
danko_viola: balamuto:
Наберите на ЮТУБЕ крути педали и поглядите на второй или третий ролик.
balamuto 13 июля 2018 | 22:58
danko_viola: Индюк тоже думал, да в суп попал. Индюк ты тупоголовый.
jjuddgge_ddrredd 13 июля 2018 | 22:07
Вечно плачущий Чак Шумер призывает Трампа не встречаться с нашим солнышком, великим Путей))..
Чак Шумер, Нэнси Пелосси, безумная конгрессвумен Уотерс.....
Вот вы читали блоги Карины Орловой? Это примерно то же самое, что Карина Орлова - libtards.
Рейтинг поддержки среди республиканцев у Трампа - свыше 90%, самый высокий завсю историю US.
60% республиканцев ЗА встречу Трампа и Пути.
Расследование Мюллеро полностью дискредитировано. Ничего не остаётся, как предъявлять клоунские обвинения российским троллям и российским спец. службам.
Я не утверждаю, было или не было вмешательство России. Я не знаю.
Но все эти обвинения в адрес рос. спецслужб ни к каким последствиям не приведут. Не выдаст же Россия этих 12 разведчикофф Америке никогда. Пшик. В США все смеются над сегодняшними обвинениями, которые от бессилия грязного копа Мюллера, ничего реально не нарывшего. Кроме Fake News CNN никого этот Шумер и эти сотрясания воздуха от грязного копа Мюллера не интересуют. Ну ещё Карину Орлову)))
А вот то, что Трамп посадит на скамью подсудимых crooked Hillary и людей из Клинтон Фаундейшн через некоторое время - это реальность)))
Хе-хе.
Отвечать пригожинским 11-рублёвым, бандеро-троллям и прочим пэнзионэрам-маразматикам и имбециламмм не буду. Так шта сорри, бедолаги)))
palmcoast___ 13 июля 2018 | 22:08
А я б такой, чтобы еще раз Россия вмешалась в наши выборы и помогла выбрать Трампа на второй срок.
Хотя у Трампа уже такая репутация и популярность, что и сами справимся., Трамп следующий Президент Мира.
samkos 13 июля 2018 | 22:18
12-ть друзей путина