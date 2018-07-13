Соединенные Штаты обвинили 12 предполагаемых сотрудников ГРУ во вмешательстве в президентские выборы 2016-го года

Об этом сообщил замгенпрокурора Род Розенстайн.

Обвинение было предъявлено в рамках расследования, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. После этого заявления демократы в Сенате уже призвали Дональда Трампа отменить встречу с Владимиром Путиным 16-го июля в Хельсинки. Сам Трамп в ходе визита в Лондон пообещал, что обязательно задаст Путину вопрос о вмешательстве Москвы в американские выборы. Впрочем, американский президент признался, что не ждет никакого прорыва от переговоров с Путиным.

Между тем в Кремле еще раз дали понять, что Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в американские выборы. Как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, нельзя бесконечно позволять противникам улучшения отношений России и США спекулировать на вредной и искусственной теме вмешательства в американские выборы.