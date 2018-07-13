Старейший актер театра имени Вахтангова, 96-летний Владимир Этуш после отдыха за границей попал в больницу
Как сообщил ТАСС директор театра Кирилл Крок, сейчас актер находится под наблюдением врачей. С каким конкретно диагнозом был госпитализирован Этуш, директор театра не уточнил.
Комментарии8
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kir_pich_101 13 июля 2018 | 21:42
Даже актеры, и те предпочитают отдыхать за границей.
Может здесь наладить?
nehoroshiy 13 июля 2018 | 21:59
kir_pich_101: Курортный сбор быстро наладили.
serjo1977 13 июля 2018 | 21:42
Господи, дай Бог, чтобы всё обошлось...
sim 13 июля 2018 | 21:52
Здоровья Владимиру Абрамовичу!
uhovostro 13 июля 2018 | 21:55
Товарищ Саахов! Вы нам очень нужны, честное благородное слово, клянусь честью...
jetsam 13 июля 2018 | 21:58
Товарищу Саахову - выздоровления и всех благ!!!!!!!!!
и только на сцену!
oleg1961 13 июля 2018 | 22:24
120 лет и здоровья!
abborigen 13 июля 2018 | 22:28
Страна непуганных идиётов. Сказано же, на родине надо отздыхать, Даже Крым им подогнали. Нет... прутся за бугор. Вот, и результаты.
Тем не менее, искренне желаю Артисту выздоровления.