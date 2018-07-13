Сотни протестующих против безработицы в иракском городе ан-Наджаф ворвались в здание международного аэропорта
Как сообщает телеканал «ас-Сумария», они также захватили администрацию провинции. Работа воздушной гавани блокирована.
Акции протеста начались на юге Ирака неделю назад. Ситуация обострилась после гибели в воскресенье одного из демонстрантов.
Комментарии2
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antimalin 13 июля 2018 | 21:47
А разве Ирак не стал процветающим демократическим государством после свержения Саддама Хусейна Вашингтоном?
Удивительно.
kir_pich_101 13 июля 2018 | 22:12
Хотели в Расею рвануть.
Здесь вошьдь рабочие места обещал.