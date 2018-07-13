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21:31, 13 июля 2018

Посольство России потребовало от британских властей раскрыть данные о веществе, найденном у пострадавшего в Эймсбери

Посольство России в Лондоне потребовало от британских властей раскрыть информацию о веществе, найденном в доме пострадавшего от отравления в Эймсбери Чарли Роули. Напомним, сегодня Скотланд-Ярд объявил о том, что в доме пострадавшего от воздействия нервно-паралитического вещества нашли емкость со следами «Новичка». Его спутница Дон Стерджес на днях скончалась от отравления. Вскрытие назначено на 17 июля.

Комментарии

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tom_tom 13 июля 2018 | 21:39

//потребовало от британских властей//
А что, русские имеют право у кого-то что-то требовать? Гггг...

"Ваше место у ..." (с)

fig_vvam__ 13 июля 2018 | 21:43

tom_tom: Нет, потребовать они могут, конечно.
Только вот никто внимания на их требования не обратит.
Потому что права требовать у них нет.
А так, конечно, преступнику всегда интересно какие улики против него имеет следствие.
Но до суда их ему предъявлять не обязаны.

asokol 13 июля 2018 | 21:52

«Посольство России потребовало...»

И тысячу порций мороженого! Каждому!

danko1 13 июля 2018 | 21:56

asokol: Преступников к расследованию никогда не допускают.
Знакомятся с материалами дела уже накануне суда.

nestor199 13 июля 2018 | 22:35

danko1: Что там по смерти Литвиненко? Где можно ознакомиться с результатами вскрытия?

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splin2 13 июля 2018 | 21:56

asokol: «Посольство России потребовало...»

Торопыги,ОЗХО вам все раскроет. Проглотите вы это или нет, вот в чем вопрос.

ura_123 13 июля 2018 | 22:09

splin2: Це хлопчик,к чему ты тут приплёл ОЗХО ?

grigol331 13 июля 2018 | 22:16

ura_123:
Так каша же в голове, повар лично приготовил.

ura_123 13 июля 2018 | 22:18

grigol331: Ватная каша)))

honduras_na_colime 13 июля 2018 | 22:36

ura_123: Кстати, ОЗХО на следующей неделе как раз едет в Британию.
Имхо, для проведения более глубоких анализов, т.к. по тем наноследам, что до сих пор находили, можно было судить о веществе не так точно.

nestor199 13 июля 2018 | 22:36

splin2: ОЗХО раскроет? Или назовет?

grigol331 13 июля 2018 | 22:14

asokol: И тысячу порций мороженого!
____
На палочке!

seryj_wolk 13 июля 2018 | 22:24

asokol: Британцы уже устали посылать рфский МИД куда подальше, а те, несмотря на это, неутомимо требуют и требуют. Вот придурки эти мидаки!

grigol331 13 июля 2018 | 21:54

tom_tom:
Представителям британских властей для лучшего взаимопонимания с кремлядскими гопниками впору осваивать феню. Например, на такое борзое требование посольства бандитского режима адекватными будут ответы типа: "на кого ты, сявка, крошишь батон?" и "не бери на понт, легавый!"

ura_123 13 июля 2018 | 22:11

grigol331: И самое главное "В глаза смотри!"(с)

kir_pich_101 13 июля 2018 | 21:39

Может и Новичек, а может и портянка пригожинская.
Вонь на весь мир.

davi__koloradov 13 июля 2018 | 21:43

у захаровой пускай требуют.

ihor_syvoryj 13 июля 2018 | 21:45

"Шоб ваши "поТребности" совпадали в вашими возможностями!" (С)

testmeter 13 июля 2018 | 22:24

Тем более, что "ихтамнет". Или так уже "есть, но в отпуске"

ura_123 13 июля 2018 | 21:47

Преступление на территории Великобритании,пострадали граждане Великобритании...
Казалось бы,причём тут рассеюшка? Ждём зажигательного гопака от Марии 3.

apels 13 июля 2018 | 21:53

Смешные :) Потребовали!!!!! Они же прекрасно понимают, что никто подозреваемому улики не показывает до суда :)

nestor199 13 июля 2018 | 22:38

apels: Суд когда будет?

salut__521 13 июля 2018 | 21:55

Следи за средним англицким пальцем, посольство!..

grigol331 13 июля 2018 | 22:02

Пресс-служба КМ ее Величества королевы ВБ:

"Требование посольства РФ удовлетворено на 50%" (в оригинале "Заеб*тесь пыль глотать!")

putin_itogy 13 июля 2018 | 22:05

Заемучаетесь пыль глотать..(с)

curhatuy6 13 июля 2018 | 22:05

А с какой стати требуют??? Ведь заявляли - не причем, и вообще не наш Новичок.
Такая "просьба" как признание вины:)))

scimitar 13 июля 2018 | 22:05

Хренас-се! Наглость города берет, однако это все-таки уже перебор. А вот, например, маньяк Чикатило, он тоже требовал, чтобы ему предоставили данные экспертиз и показания свидетелей? И если ему это не предоставили, он что делал, объявлял голодовку? Надеюсь увидеть голодающую Машку Захарову, Лаврова и всех придурков из Совфеда. Глядишь, к ним и верховный жрец Гундяй подтянется, ему будет полезно не жрать хоть три дня.

nestor199 13 июля 2018 | 22:41

scimitar: Чикатило , в ходе следствия, предоставляли данные экспертиз.

edward_sakash 13 июля 2018 | 22:13

Какая фантастическая наглость!
Главный подозреваемый в преступлениях требует от следствия раскрыть всю информацию о совершённом им преступлении.

nestor199 13 июля 2018 | 22:44

edward_sakash: Главный подозреваемый, да и не главный тоже, имеет право требовать от следствия доказательств своей вины.

sempai 13 июля 2018 | 22:47

А разве по этому делу обвинения предъявлены также российским властям...??? Или на воре и шапка горит...

nektorat 13 июля 2018 | 22:59

видимо бумажку с формулой потеряли ... теперь у англичан просють )))

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