Посольство России потребовало от британских властей раскрыть данные о веществе, найденном у пострадавшего в Эймсбери
Посольство России в Лондоне потребовало от британских властей раскрыть информацию о веществе, найденном в доме пострадавшего от отравления в Эймсбери Чарли Роули. Напомним, сегодня Скотланд-Ярд объявил о том, что в доме пострадавшего от воздействия нервно-паралитического вещества нашли емкость со следами «Новичка». Его спутница Дон Стерджес на днях скончалась от отравления. Вскрытие назначено на 17 июля.
Комментарии32
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tom_tom 13 июля 2018 | 21:39
//потребовало от британских властей//
А что, русские имеют право у кого-то что-то требовать? Гггг...
"Ваше место у ..." (с)
fig_vvam__ 13 июля 2018 | 21:43
tom_tom: Нет, потребовать они могут, конечно.
Только вот никто внимания на их требования не обратит.
Потому что права требовать у них нет.
А так, конечно, преступнику всегда интересно какие улики против него имеет следствие.
Но до суда их ему предъявлять не обязаны.
asokol 13 июля 2018 | 21:52
«Посольство России потребовало...»
И тысячу порций мороженого! Каждому!
danko1 13 июля 2018 | 21:56
asokol: Преступников к расследованию никогда не допускают.
Знакомятся с материалами дела уже накануне суда.
nestor199 13 июля 2018 | 22:35
danko1: Что там по смерти Литвиненко? Где можно ознакомиться с результатами вскрытия?
splin2 13 июля 2018 | 21:56
asokol: «Посольство России потребовало...»
Торопыги,ОЗХО вам все раскроет. Проглотите вы это или нет, вот в чем вопрос.
ura_123 13 июля 2018 | 22:09
splin2: Це хлопчик,к чему ты тут приплёл ОЗХО ?
grigol331 13 июля 2018 | 22:16
ura_123:
Так каша же в голове, повар лично приготовил.
ura_123 13 июля 2018 | 22:18
grigol331: Ватная каша)))
honduras_na_colime 13 июля 2018 | 22:36
ura_123: Кстати, ОЗХО на следующей неделе как раз едет в Британию.
Имхо, для проведения более глубоких анализов, т.к. по тем наноследам, что до сих пор находили, можно было судить о веществе не так точно.
nestor199 13 июля 2018 | 22:36
splin2: ОЗХО раскроет? Или назовет?
grigol331 13 июля 2018 | 22:14
asokol: И тысячу порций мороженого!
____
На палочке!
seryj_wolk 13 июля 2018 | 22:24
asokol: Британцы уже устали посылать рфский МИД куда подальше, а те, несмотря на это, неутомимо требуют и требуют. Вот придурки эти мидаки!
grigol331 13 июля 2018 | 21:54
tom_tom:
Представителям британских властей для лучшего взаимопонимания с кремлядскими гопниками впору осваивать феню. Например, на такое борзое требование посольства бандитского режима адекватными будут ответы типа: "на кого ты, сявка, крошишь батон?" и "не бери на понт, легавый!"
ura_123 13 июля 2018 | 22:11
grigol331: И самое главное "В глаза смотри!"(с)
kir_pich_101 13 июля 2018 | 21:39
Может и Новичек, а может и портянка пригожинская.
Вонь на весь мир.
davi__koloradov 13 июля 2018 | 21:43
у захаровой пускай требуют.
ihor_syvoryj 13 июля 2018 | 21:45
"Шоб ваши "поТребности" совпадали в вашими возможностями!" (С)
testmeter 13 июля 2018 | 22:24
Тем более, что "ихтамнет". Или так уже "есть, но в отпуске"
ura_123 13 июля 2018 | 21:47
Преступление на территории Великобритании,пострадали граждане Великобритании...
Казалось бы,причём тут рассеюшка? Ждём зажигательного гопака от Марии 3.
apels 13 июля 2018 | 21:53
Смешные :) Потребовали!!!!! Они же прекрасно понимают, что никто подозреваемому улики не показывает до суда :)
nestor199 13 июля 2018 | 22:38
apels: Суд когда будет?
salut__521 13 июля 2018 | 21:55
Следи за средним англицким пальцем, посольство!..
grigol331 13 июля 2018 | 22:02
Пресс-служба КМ ее Величества королевы ВБ:
"Требование посольства РФ удовлетворено на 50%" (в оригинале "Заеб*тесь пыль глотать!")
putin_itogy 13 июля 2018 | 22:05
Заемучаетесь пыль глотать..(с)
curhatuy6 13 июля 2018 | 22:05
А с какой стати требуют??? Ведь заявляли - не причем, и вообще не наш Новичок.
Такая "просьба" как признание вины:)))
scimitar 13 июля 2018 | 22:05
Хренас-се! Наглость города берет, однако это все-таки уже перебор. А вот, например, маньяк Чикатило, он тоже требовал, чтобы ему предоставили данные экспертиз и показания свидетелей? И если ему это не предоставили, он что делал, объявлял голодовку? Надеюсь увидеть голодающую Машку Захарову, Лаврова и всех придурков из Совфеда. Глядишь, к ним и верховный жрец Гундяй подтянется, ему будет полезно не жрать хоть три дня.
nestor199 13 июля 2018 | 22:41
scimitar: Чикатило , в ходе следствия, предоставляли данные экспертиз.
edward_sakash 13 июля 2018 | 22:13
Какая фантастическая наглость!
Главный подозреваемый в преступлениях требует от следствия раскрыть всю информацию о совершённом им преступлении.
nestor199 13 июля 2018 | 22:44
edward_sakash: Главный подозреваемый, да и не главный тоже, имеет право требовать от следствия доказательств своей вины.
sempai 13 июля 2018 | 22:47
А разве по этому делу обвинения предъявлены также российским властям...??? Или на воре и шапка горит...
nektorat 13 июля 2018 | 22:59
видимо бумажку с формулой потеряли ... теперь у англичан просють )))