Посольство России потребовало от британских властей раскрыть данные о веществе, найденном у пострадавшего в Эймсбери

Посольство России в Лондоне потребовало от британских властей раскрыть информацию о веществе, найденном в доме пострадавшего от отравления в Эймсбери Чарли Роули. Напомним, сегодня Скотланд-Ярд объявил о том, что в доме пострадавшего от воздействия нервно-паралитического вещества нашли емкость со следами «Новичка». Его спутница Дон Стерджес на днях скончалась от отравления. Вскрытие назначено на 17 июля.