Лидер Демократического меньшинства в сенате Чак Шумер призвал Дональда Трампа отменить встречу с Владимиром Путиным
По его мнению, президент США не должен встречаться с российским лидером, пока Москва наглядно не продемонстрирует, что не будет вмешиваться в будущие выборы. Заявление последовало вскоре после того, как в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера 12-ти предполагаемым сотрудникам ГРУ были предъявлены обвинения во взломе серверов Демократической партии США.
Ранее сам Трамп по итогам визита в Лондон заявил, что задаст Путину вопрос о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы.
Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела США, тем более в избирательный процесс. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, нельзя бесконечно позволять противникам улучшения отношений России и США спекулировать на вредной и искусственной теме вмешательства в выборы. Ушаков добавил, что Москва готова рассмотреть факты о вмешательстве в американские выборы, если таковые существуют.
Комментарии11
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rico777 13 июля 2018 | 21:35
пока Москва наглядно не продемонстрирует, что не будет вмешиваться в будущие выборы.
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Ага, а Путин кровью не подпишется под этим обещанием!)))
rico777 13 июля 2018 | 21:41
rico777: Чак Шумер - лидер меньшинства....педерастами попахивает...)
fig_vvam__ 13 июля 2018 | 21:47
rico777: Дружочек, этот запах идет от тебя и твоих коллег.
Других запахов ты ощутить не можешь в своем рабоем помещении.
А там у вас компашка та еще. Все пригожинский обрез опробовали.
sfgtjf 13 июля 2018 | 21:51
Очередные Шумеры - Шмумеры.
Заволновались чего то...
kir_pich_101 13 июля 2018 | 21:37
Единственный вариант - прищемить воришке руку.
Уговорами и разговорами гопников взять не получится.
antimalin 13 июля 2018 | 21:39
Очередная волна нападок на Россию со стороны проигравшей партии в США.
Западу очень нужен Горбачев-2
Путин им как кость в горле.
Не дождутся.
fig_vvam__ 13 июля 2018 | 21:52
antimalin: Подружка ты млинка сладенькая.
Замгенпрокурора США Розенштейн республиканец и назначенец Трампа.
И именно он предъвил обвинения 12-ти сотрудникам ГРУ .
В пресс-релизе Минюста указаны имена обвиняемых: Виктор Нетыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев.
Так что американская эжлита, в том числе и Трамп, едина в своем отношении к России
Ее резюме: гнобить до подлной капитуляции.
vladimirgornitsky 13 июля 2018 | 21:40
"Лидер Демократического меньшинства в сенате..."
Это меньшинство в ноябре станет большинством. И тогда Трампу придется туго. А заодно - и Путину.
black_velvet 13 июля 2018 | 21:42
*** По его мнению, президент США не должен встречаться с российским лидером, пока Москва наглядно не продемонстрирует, что не будет вмешиваться в будущие выборы. ***
То что Трамп встретится с мафиози мирового масштаба Чака не волнует? Только вмешательство в американские выборы?
terens 13 июля 2018 | 21:43
интересно, как это можно наглядно продемонстрировать?
proxozhij 13 июля 2018 | 21:47
terens: "интересно, как это можно наглядно продемонстрировать?" — Пригожина повесить.