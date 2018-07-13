Лидер Демократического меньшинства в сенате Чак Шумер призвал Дональда Трампа отменить встречу с Владимиром Путиным

По его мнению, президент США не должен встречаться с российским лидером, пока Москва наглядно не продемонстрирует, что не будет вмешиваться в будущие выборы. Заявление последовало вскоре после того, как в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера 12-ти предполагаемым сотрудникам ГРУ были предъявлены обвинения во взломе серверов Демократической партии США.

Ранее сам Трамп по итогам визита в Лондон заявил, что задаст Путину вопрос о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы.

Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела США, тем более в избирательный процесс. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, нельзя бесконечно позволять противникам улучшения отношений России и США спекулировать на вредной и искусственной теме вмешательства в выборы. Ушаков добавил, что Москва готова рассмотреть факты о вмешательстве в американские выборы, если таковые существуют.