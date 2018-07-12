Адвокату фигурантки дела «Нового величия» Павликовой ничего неизвестно о ее местонахождении и состоянии здоровья

Защите фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой ничего неизвестно о ее точном местонахождении и состоянии здоровья. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Ольга Карлова «Конкретного я ничего сказать не могу. Сегодня я звонила в СИЗО, но там сказали, что по телефону они не дают какой-либо информации», — отметила она.

О.Карлова добавила, что на понедельник запланировано свидание Павликовой с матерью. «Если оно состоится, мы узнаем, что было, где она, что с ней, и какие дальше планируются действия. Если же нет, то будем выяснять, куда ее перевели», — уточнила адвокат.

Ранее сообщалось, что 18-летнюю фигурантку дела «Нового величия» увезли из СИЗО «Матросская тишина» в больницу, так как и без того слабое здоровье Анны Павликовой в СИЗО существенно ухудшилось.

Всего по делу «Нового величия» проходят 10 человек, их обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нем (части 1, 2 статьи 282.1 УК). Шестеро арестованных находятся в СИЗО, четверо — под домашним арестом. Мать Павликовой и еще одной обвиняемой — Марии Дубовик — попросили президента Владимира Путина вмешаться в это уголовное дело.