Жители дачного кооператива в Чите не пустили к дому бывшего мэра Анатолия Михалева грузовик с грунтом
Земля предназначалась для спасения участка экс-мэра от потопа, который переживает Читинская область. Дачники рассказали местному изданию «Вечерка», что возмущены сложившейся ситуацией. Четыре дня назад их земли затопило, и все это время им никто не помогал. А грунт везут, чтобы обсыпать участок бывшего градоначальника.
Груженые землей «КамАЗы» так и не проехали через живой щит к участку Михалева и развернулись, когда на месте появились журналисты.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sbk 13 июля 2018 | 21:09
Какое неуважение!
Вот она - неблагодарность!
danko1 13 июля 2018 | 21:12
sbk: Молодцы. Их мало того, что не предупредили о наводнении и помощи не оказывают, так чиновники заявляют, что никакой опасности нет.
Условия для всех должны быть равными.
polikarpich 13 июля 2018 | 21:10
О, вот это нормальный ход! Может, не всё ещё так и безнадёжно с российским народом?
hastings 13 июля 2018 | 21:14
Идиоты! А если барский дом затопит, что тогда делать будете? Только о себе и думают :(
tks 13 июля 2018 | 21:18
hastings: Они тогда тебя спросят, если затопит. И ты им тогда расскажешь, все что думаешь.
grossalexis072018 13 июля 2018 | 21:31
tks: tks: Да и нехрен этих смердов жалеть ;)) Спорим - эти жмоты ни разу не скидывались на гравий или песок - все ждут когда в в нашем товариществе дорогу поправят. Запотит участок этого долдона - он дачу скинет, а смерды так и будут в болоте сидеть ;))
hunterhead 13 июля 2018 | 21:43
grossalexis072018: "Да и нехрен этих смердов жалеть ;))"
А ты им это в лицо скажи, grossalexis072018. Сможешь? :-D
tks 13 июля 2018 | 21:16
Жаль, что этого путораса люди не засыпали вместе с его "дачей"!
nikolaitschi 13 июля 2018 | 21:18
А поддержка на выборах была 99%?
grossalexis072018 13 июля 2018 | 21:22
Ну кто так делает !!! Баб на сеновал и трахать всеми силами ОМОНА, мужиков отловить и отмудо}{aть - что бы сслали кровью неделю. Участок обсыпать, смердов утопить до потолка ;)) Детей оставить без сладкого и заперетьв чкулане с пауками !!!
xutinpuy 13 июля 2018 | 21:51
grossalexis072018: главное не перепутать, кого трахать, а кого мудохать!
bekipp 13 июля 2018 | 21:26
Ну хоть одна хорошая новость за неделю.
greeg1 13 июля 2018 | 21:33
Когда у вас появиться возможность свободно голосовать за своего мэра и губернатора, не забудьте поблагодарить этих садовников поименно.
proxozhij 13 июля 2018 | 21:45
На коленях стояли опять?