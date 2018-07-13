Жители дачного кооператива в Чите не пустили к дому бывшего мэра Анатолия Михалева грузовик с грунтом

Земля предназначалась для спасения участка экс-мэра от потопа, который переживает Читинская область. Дачники рассказали местному изданию «Вечерка», что возмущены сложившейся ситуацией. Четыре дня назад их земли затопило, и все это время им никто не помогал. А грунт везут, чтобы обсыпать участок бывшего градоначальника.

Груженые землей «КамАЗы» так и не проехали через живой щит к участку Михалева и развернулись, когда на месте появились журналисты.