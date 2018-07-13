Глава фонда «Эрмитэдж Кэпитал» Уильям Браудер подал иск против крупнейшего датского банка «Данске Банк»

По сведениям «Файненшл Таймс», это кредитная организация через эстонское подразделение участвовала в отмывании похищенных из бюджета России 200 миллионов долларов. Браудер также обнаружил, что со счета в «Данске Банке» деньги уходили на швейцарские счета человека из окружения Владимира Путина. Как отмечает интернет-издание «Белл», Браудер считает, что эти деньги получал виолончелист и друг президента России Сергей Ролдугин.