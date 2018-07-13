Глава фонда «Эрмитэдж Кэпитал» Уильям Браудер подал иск против крупнейшего датского банка «Данске Банк»
По сведениям «Файненшл Таймс», это кредитная организация через эстонское подразделение участвовала в отмывании похищенных из бюджета России 200 миллионов долларов. Браудер также обнаружил, что со счета в «Данске Банке» деньги уходили на швейцарские счета человека из окружения Владимира Путина. Как отмечает интернет-издание «Белл», Браудер считает, что эти деньги получал виолончелист и друг президента России Сергей Ролдугин.
Комментарии6
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ura_123 13 июля 2018 | 21:17
Вот и протаптыается тропинка к панамским виолончелям баяниста Ролдугина...
ura_123 13 июля 2018 | 21:19
ura_123: Портяшки,уж коли рассейское правосудие не "видит" криминала,то иностранные партнёры помогут))))
polikarpich 13 июля 2018 | 21:35
ura_123: Всё, пусть на гитару переходит. Я же вот как-то обхожусь.
lesnoj 13 июля 2018 | 21:27
Пойдут ли они дальше этого подставного музыканта?
А Браудер молодец! В нашей стране на эту тему говорить опасно.
ugiazov 13 июля 2018 | 21:34
lesnoj: Кремль пытался с помощью интерпола Браудера по надуманому предлогу в Россию экстрадировать. Не вышло. Вот и ответка пришла.
tuman13 13 июля 2018 | 21:52
ugiazov: По надуманному??? Почитай историю "эрмитэж кэпитэл", а потом пиши "по надуманному".