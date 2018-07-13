Эксперты ОЗХО на следующей неделе отправляются в Великобританию

Они должны подтвердить тип отравляющего вещества, от которого в Эймсбери пострадали два человека, один из которых умер. Напомним, сегодня в доме Чарли Роули, который подвергся воздействию нервно-паралитического вещества, следователи обнаружили источник заражения. Как утверждают в Скотланд-Ярде, это флакон со следами «Новичка».

Сам Роули остается в критическом состоянии в больнице в Солсбери. На днях он пришел в сознание.