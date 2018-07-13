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21:01, 13 июля 2018

Большое жюри в США предъявило обвинения 12 сотрудникам ГРУ по делу о вмешательстве в президентских выборы в 2016

Большое жюри в США предъявило обвинения 12-ти сотрудникам ГРУ по делу о вмешательстве в президентских выборы в 16-м году. Как заявил замгенпрокурора Род Розенстайн, им вменяется организация кибератак на серверы Демократической партии, в результате которых были похищены персональные данные 500 тысяч избирателей. Имена обвиняемых указаны в пресс-релизе американского Минюста.

В российском Минобороны обвинения против предполагаемых сотрудников ГРУ пока не комментировали. В Кремле, между тем, продолжают утверждать, что Россия не имеет никакого отношения к вмешательству в американские выборы.

Комментарии

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serhio_25__ 13 июля 2018 | 21:09

12 русских поставили Трампа в президенты. Вот американский народ лашара.

splin2 13 июля 2018 | 21:14

serhio_25__: Путин в свое время с издевкой просил :" покажите рога и копыта хакеров".

Ему показывают не только то, что он просил, но и погоны его хакеров..)))

Ожидаемый ответ Пескова: #настамнебыло.)))

serhio_25__ 13 июля 2018 | 21:17

splin2: А где показ-то?

honduras_na_colime 13 июля 2018 | 21:21

splin2: Весьма примечательно, что эти обвинения выдвинуты именно тогда, когда вечны гений, агент Рыжий поехал на встречу с куратором Плюгавым.
Это намёк Рыжему: тебе же потом домой возвращаться.


serhio_25__: // А где показ-то? // Детёныш ватоцефала, это покажут не тебе и в Гааге.

ensebeo 13 июля 2018 | 21:20

serhio_25__: а кто дал команду 12 русским из ГРУ?

serhio_25__ 13 июля 2018 | 21:25

ensebeo: Я дал. Ведь американский народ лохи, которым можно поставить в президенты кого угодно.

ensebeo 13 июля 2018 | 21:26

serhio_25__: А у себя в России можешь поставить другого президента?

pavel_svr 13 июля 2018 | 21:42

ensebeo:
Потом поставим в России. Пока мы только учимся демократии (на кошках).

martin5660 13 июля 2018 | 21:29

serhio_25__: Откуда знаешь, что они русские?

kir_pich_101 13 июля 2018 | 21:15

Как бы Расея из-за угла не плевала из трубочки жеваной бумагой, не пИсала и не писАла в подъездах, не жгла кнопки в лифте тайком, все знают, какая сволочь это сделала.

serhio_25__ 13 июля 2018 | 21:20

kir_pich_101: Зачем ты ссышь в подъездах и жгешь кнопки в лифте?

honduras_na_colime 13 июля 2018 | 21:24

serhio_25__: Что, удило малолетнее, у взрослых троллей сёдня корпоратив, а ты здесь отдуваешься за всех?

serhio_25__ 13 июля 2018 | 21:29

honduras_na_colime: Существо ссущее в подъезде считает себя взрослым, уже смешно.

zorkin75 13 июля 2018 | 21:17

Патологическая страсть руоссиян во главе с презитутом сунуть своё свиное рыло куда подряд.Это нация,которая не умеет ничего производить,но умеет конкретно пакостить всему миру не имеет права на существование.Что с ними делать будет решать,видимо,ООН.

serhio_25__ 13 июля 2018 | 21:23

zorkin75: Зачем ты свое рыло везде суешь, ведь ты ничего делать не можешь и вообще не имеешь право на существование?

Укропы, вы бы хоть аккаунты меняли, прежде чем такое писать.

zorkin75 13 июля 2018 | 21:39

serhio_25__: Я не укроп,а сильно русский .А тебе не станут платить,если ты им не скажешь -"Не путайте страну с начальством".

pavel_svr 13 июля 2018 | 21:48

zorkin75:
// Я не укроп,а сильно русский.//
Сильно при сильно русский?!

tks 13 июля 2018 | 21:24

zorkin75: Не нация, а государство. Это сильно разные вещи.

tks 13 июля 2018 | 21:22

Отличнейший подарочек ко встрече Крысогнома в виде его спалившихся "апостолов"!

boldu1n 13 июля 2018 | 21:22

Хлавное шо они знают аббревиатуру ГРУ. Как в Лондоне о новичке. Балалайка - медведь....оставил матрёшку с ядом уже в прошлой холодной войне. Но ведь дебилы же!

riots 13 июля 2018 | 21:29

Интересная встреча намечается. Содержательная.
Дуэль взглядов перед взвешиванием будет ?

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