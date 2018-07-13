Большое жюри в США предъявило обвинения 12 сотрудникам ГРУ по делу о вмешательстве в президентских выборы в 2016

Большое жюри в США предъявило обвинения 12-ти сотрудникам ГРУ по делу о вмешательстве в президентских выборы в 16-м году. Как заявил замгенпрокурора Род Розенстайн, им вменяется организация кибератак на серверы Демократической партии, в результате которых были похищены персональные данные 500 тысяч избирателей. Имена обвиняемых указаны в пресс-релизе американского Минюста.

В российском Минобороны обвинения против предполагаемых сотрудников ГРУ пока не комментировали. В Кремле, между тем, продолжают утверждать, что Россия не имеет никакого отношения к вмешательству в американские выборы.