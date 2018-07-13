Большое жюри в США предъявило обвинения 12 сотрудникам ГРУ по делу о вмешательстве в президентских выборы в 2016
Большое жюри в США предъявило обвинения 12-ти сотрудникам ГРУ по делу о вмешательстве в президентских выборы в 16-м году. Как заявил замгенпрокурора Род Розенстайн, им вменяется организация кибератак на серверы Демократической партии, в результате которых были похищены персональные данные 500 тысяч избирателей. Имена обвиняемых указаны в пресс-релизе американского Минюста.
В российском Минобороны обвинения против предполагаемых сотрудников ГРУ пока не комментировали. В Кремле, между тем, продолжают утверждать, что Россия не имеет никакого отношения к вмешательству в американские выборы.
Комментарии21
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serhio_25__ 13 июля 2018 | 21:09
12 русских поставили Трампа в президенты. Вот американский народ лашара.
splin2 13 июля 2018 | 21:14
serhio_25__: Путин в свое время с издевкой просил :" покажите рога и копыта хакеров".
Ему показывают не только то, что он просил, но и погоны его хакеров..)))
Ожидаемый ответ Пескова: #настамнебыло.)))
serhio_25__ 13 июля 2018 | 21:17
splin2: А где показ-то?
honduras_na_colime 13 июля 2018 | 21:21
splin2: Весьма примечательно, что эти обвинения выдвинуты именно тогда, когда вечны гений, агент Рыжий поехал на встречу с куратором Плюгавым.
Это намёк Рыжему: тебе же потом домой возвращаться.
serhio_25__: // А где показ-то? // Детёныш ватоцефала, это покажут не тебе и в Гааге.
ensebeo 13 июля 2018 | 21:20
serhio_25__: а кто дал команду 12 русским из ГРУ?
serhio_25__ 13 июля 2018 | 21:25
ensebeo: Я дал. Ведь американский народ лохи, которым можно поставить в президенты кого угодно.
ensebeo 13 июля 2018 | 21:26
serhio_25__: А у себя в России можешь поставить другого президента?
pavel_svr 13 июля 2018 | 21:42
ensebeo:
Потом поставим в России. Пока мы только учимся демократии (на кошках).
martin5660 13 июля 2018 | 21:29
serhio_25__: Откуда знаешь, что они русские?
kir_pich_101 13 июля 2018 | 21:15
Как бы Расея из-за угла не плевала из трубочки жеваной бумагой, не пИсала и не писАла в подъездах, не жгла кнопки в лифте тайком, все знают, какая сволочь это сделала.
serhio_25__ 13 июля 2018 | 21:20
kir_pich_101: Зачем ты ссышь в подъездах и жгешь кнопки в лифте?
honduras_na_colime 13 июля 2018 | 21:24
serhio_25__: Что, удило малолетнее, у взрослых троллей сёдня корпоратив, а ты здесь отдуваешься за всех?
serhio_25__ 13 июля 2018 | 21:29
honduras_na_colime: Существо ссущее в подъезде считает себя взрослым, уже смешно.
zorkin75 13 июля 2018 | 21:17
Патологическая страсть руоссиян во главе с презитутом сунуть своё свиное рыло куда подряд.Это нация,которая не умеет ничего производить,но умеет конкретно пакостить всему миру не имеет права на существование.Что с ними делать будет решать,видимо,ООН.
serhio_25__ 13 июля 2018 | 21:23
zorkin75: Зачем ты свое рыло везде суешь, ведь ты ничего делать не можешь и вообще не имеешь право на существование?
Укропы, вы бы хоть аккаунты меняли, прежде чем такое писать.
zorkin75 13 июля 2018 | 21:39
serhio_25__: Я не укроп,а сильно русский .А тебе не станут платить,если ты им не скажешь -"Не путайте страну с начальством".
pavel_svr 13 июля 2018 | 21:48
zorkin75:
// Я не укроп,а сильно русский.//
Сильно при сильно русский?!
tks 13 июля 2018 | 21:24
zorkin75: Не нация, а государство. Это сильно разные вещи.
tks 13 июля 2018 | 21:22
Отличнейший подарочек ко встрече Крысогнома в виде его спалившихся "апостолов"!
boldu1n 13 июля 2018 | 21:22
Хлавное шо они знают аббревиатуру ГРУ. Как в Лондоне о новичке. Балалайка - медведь....оставил матрёшку с ядом уже в прошлой холодной войне. Но ведь дебилы же!
riots 13 июля 2018 | 21:29
Интересная встреча намечается. Содержательная.
Дуэль взглядов перед взвешиванием будет ?