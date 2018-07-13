Демонтаж кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» начнется завтра
Об этом ТАСС сообщили в областной администрации. Демонтаж начнется с разбора внешних элементов, а к 19-му июля в Кемерово прибудет специальная тяжелая техника. С ее помощью разберут и вывезут сначала металлические, потом железобетонные конструкции. В администрации подтвердили, что после пожара, который унес 60 жизней, здание для дальнейшей эксплуатации непригодно.
Комментарии5
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sasass 13 июля 2018 | 20:38
Все следы решили зарыть ...
zorkin75 13 июля 2018 | 20:46
sasass: Ещё пара КАМАЗов трупов после разбора завалов,или я преувеличиваю?Однако ж Тулеев плещется в своём бассейне в любом случае,хочь то там сгори и мы с вами россияне к сожалению- бараны под присмотром.
rusof_ob 13 июля 2018 | 21:03
zorkin75: Поимите меня правильно, к Вам нтчего личного, но "к сожалению" в Вашем посте лишнее, увы.
tvitov66 13 июля 2018 | 21:19
rusof_ob: а могли бы и затопить как шахту Северная ...
rusof_ob 13 июля 2018 | 20:59
А когда кремль будут демонтировать? Из-за него погибло гораздо больше детей.