Демонтаж кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» начнется завтра

Об этом ТАСС сообщили в областной администрации. Демонтаж начнется с разбора внешних элементов, а к 19-му июля в Кемерово прибудет специальная тяжелая техника. С ее помощью разберут и вывезут сначала металлические, потом железобетонные конструкции. В администрации подтвердили, что после пожара, который унес 60 жизней, здание для дальнейшей эксплуатации непригодно.