Полиция Пакистана арестовала бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа сразу после его возвращения на родину

Как передает Блумберг, экс-премьер вернулся в страну вместе с дочерью. Они были арестованы в международном аэропорту Лахор. У обоих отобрали паспорта.

Шариф был заочно приговорен к 10-ти годам тюрьмы по делу о коррупции. В ближайшее время Шариф и его дочь будут отправлены в тюрьму близ Исламабада.