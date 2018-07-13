Полиция Пакистана арестовала бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа сразу после его возвращения на родину
Как передает Блумберг, экс-премьер вернулся в страну вместе с дочерью. Они были арестованы в международном аэропорту Лахор. У обоих отобрали паспорта.
Шариф был заочно приговорен к 10-ти годам тюрьмы по делу о коррупции. В ближайшее время Шариф и его дочь будут отправлены в тюрьму близ Исламабада.
Комментарии2
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sasass 13 июля 2018 | 20:42
Странные какие-то - бывших руководителей страны судят - пора и нам перенять их опыт ...
oxlomon 13 июля 2018 | 21:19
sasass:
И чё предлагаете? Горби на кичу отправить чтоле? Старенький он уже, тут же по амнистии откинется.