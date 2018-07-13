Вскрытие британки, которая умерла от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, назначено на 17 июля
Вскрытие британки Дон Стерджес, которая умерла от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, назначено на 17 июля. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на представителей Скотланд-Ярда. Ранее сообщалось, что дома у ее спутника Чарли Роули, который в результате отравления выжил, но находится в критическом состоянии в больнице, найден источник заражения. По данным полиции, это флакон со следами вещества «Новичок». Теперь предстоит выяснить, из то ли же он партии, что и яд, которым отравили Скрипалей. В Эймсбери отправились эксперты ОЗХО для подтверждения типа отравляющего вещества.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kotvinder2 13 июля 2018 | 20:41
А чё у них там 17 июля? Вроде никаких национальных праздников.
olegleon 13 июля 2018 | 20:58
kotvinder2: отому что 16 встреча президентов США и России и кто его знает о чём там договорятся
sasass 13 июля 2018 | 20:47
Наверняка пили настойку боярышника из российского флакончика...
serg4422 13 июля 2018 | 20:48
вскрытие показало,что чукча умер от вскрытия.
nikmart001 13 июля 2018 | 20:50
Флакончик со следами "новичка" - это круто, главное он его дома держал. И тут сразу вопрос возникает, а не он ли Скрипалей отравил? А подруга этот флакончик с духами спутала и понюхала.
splin2 13 июля 2018 | 20:57
nikmart001 Это круто//
В Эймсбери отправились эксперты ОЗХО для подтверждения типа отравляющего вещества.Они ответят на твой базар.
hastings 13 июля 2018 | 21:08
splin2: а ведь действительно. Может британкские бичи решили Скрипалям за что то отомстить?
boseal 13 июля 2018 | 20:50
Не иначе найдут балалайку, бутылку столичной и визитку Шойгу.
boldu1n 13 июля 2018 | 20:52
Сериал - Портэн-Даун..
mamiluk 13 июля 2018 | 20:52
Придется кремлевскому диктатору-прибыть в британский суд для дачи показаний..."по делу отравления Дон Стерджес"...
nestor199 13 июля 2018 | 21:20
В Британии очередь на вскрытие?
captainobvious 13 июля 2018 | 21:20
только вскрытие покажет, насколько глубоко проникла российская пропаганда в мозг британской гражданки...