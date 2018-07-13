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20:30, 13 июля 2018

Вскрытие британки, которая умерла от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, назначено на 17 июля

Вскрытие британки Дон Стерджес, которая умерла от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, назначено на 17 июля. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на представителей Скотланд-Ярда. Ранее сообщалось, что дома у ее спутника Чарли Роули, который в результате отравления выжил, но находится в критическом состоянии в больнице, найден источник заражения. По данным полиции, это флакон со следами вещества «Новичок». Теперь предстоит выяснить, из то ли же он партии, что и яд, которым отравили Скрипалей. В Эймсбери отправились эксперты ОЗХО для подтверждения типа отравляющего вещества.

Комментарии

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kotvinder2 13 июля 2018 | 20:41

А чё у них там 17 июля? Вроде никаких национальных праздников.

olegleon 13 июля 2018 | 20:58

kotvinder2: отому что 16 встреча президентов США и России и кто его знает о чём там договорятся

sasass 13 июля 2018 | 20:47

Наверняка пили настойку боярышника из российского флакончика...

serg4422 13 июля 2018 | 20:48

вскрытие показало,что чукча умер от вскрытия.

nikmart001 13 июля 2018 | 20:50

Флакончик со следами "новичка" - это круто, главное он его дома держал. И тут сразу вопрос возникает, а не он ли Скрипалей отравил? А подруга этот флакончик с духами спутала и понюхала.

splin2 13 июля 2018 | 20:57

nikmart001 Это круто//
В Эймсбери отправились эксперты ОЗХО для подтверждения типа отравляющего вещества.Они ответят на твой базар.

hastings 13 июля 2018 | 21:08

splin2: а ведь действительно. Может британкские бичи решили Скрипалям за что то отомстить?

boseal 13 июля 2018 | 20:50

Не иначе найдут балалайку, бутылку столичной и визитку Шойгу.

boldu1n 13 июля 2018 | 20:52

Сериал - Портэн-Даун..

mamiluk 13 июля 2018 | 20:52

Придется кремлевскому диктатору-прибыть в британский суд для дачи показаний..."по делу отравления Дон Стерджес"...

nestor199 13 июля 2018 | 21:20

В Британии очередь на вскрытие?

captainobvious 13 июля 2018 | 21:20

только вскрытие покажет, насколько глубоко проникла российская пропаганда в мозг британской гражданки...

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