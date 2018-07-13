Вскрытие британки, которая умерла от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, назначено на 17 июля

Вскрытие британки Дон Стерджес, которая умерла от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, назначено на 17 июля. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на представителей Скотланд-Ярда. Ранее сообщалось, что дома у ее спутника Чарли Роули, который в результате отравления выжил, но находится в критическом состоянии в больнице, найден источник заражения. По данным полиции, это флакон со следами вещества «Новичок». Теперь предстоит выяснить, из то ли же он партии, что и яд, которым отравили Скрипалей. В Эймсбери отправились эксперты ОЗХО для подтверждения типа отравляющего вещества.