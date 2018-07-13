"Соединенные Штаты обвинили 12 россиян во вмешательстве в президентские выборы 2016 года"

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Род Розенстейн.

«Сегодня жюри присяжных округа Колумбии были представлены обвинения в отношении 12 офицеров спецслужб РФ поименно. 11 их них были обвинены во взломе компьютеров, похищении документов и публикации этих документов для влияния на выборы. 12 сотрудников спецслужб были вовлечены в хакерские атаки на компьютеры, задействованные в администрировании выборного процесса, включая избирательную комиссию, госдепартамент, компании, которые поставляют программное обеспечение для управления выборами»

Обвинение не содержит данных о том, что действия россиян оказали влияние на результаты выборов, — добавил Род Розенстейн.

Директор нацразведки США назвал Россию главным противником страны в киберпространстве. Выступая в Гудзоновском институте, Дэниэл Коутс заявил, что Россия продолжает подрывать американскую демократию.

Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела США, тем более в избирательный процесс. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, нельзя бесконечно позволять противникам улучшения отношений России и США спекулировать на вредной и искусственной теме вмешательства в выборы. Ушаков добавил, что Москва готова рассмотреть факты о вмешательстве в американские выборы, если таковые существуют.