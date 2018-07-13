Соединенные Штаты обвинили 12 россиян во вмешательстве в президентские выборы 2016 года
Об этом сообщил заместитель генпрокурора Род Розенстейн.
«Сегодня жюри присяжных округа Колумбии были представлены обвинения в отношении 12 офицеров спецслужб РФ поименно. 11 их них были обвинены во взломе компьютеров, похищении документов и публикации этих документов для влияния на выборы. 12 сотрудников спецслужб были вовлечены в хакерские атаки на компьютеры, задействованные в администрировании выборного процесса, включая избирательную комиссию, госдепартамент, компании, которые поставляют программное обеспечение для управления выборами»
Обвинение не содержит данных о том, что действия россиян оказали влияние на результаты выборов, — добавил Род Розенстейн.
Директор нацразведки США назвал Россию главным противником страны в киберпространстве. Выступая в Гудзоновском институте, Дэниэл Коутс заявил, что Россия продолжает подрывать американскую демократию.
Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела США, тем более в избирательный процесс. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, нельзя бесконечно позволять противникам улучшения отношений России и США спекулировать на вредной и искусственной теме вмешательства в выборы. Ушаков добавил, что Москва готова рассмотреть факты о вмешательстве в американские выборы, если таковые существуют.
Комментарии14
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max3446 13 июля 2018 | 20:36
Верховный суд республики Крым приговорил гражданина Украины Евгения Панова к восьми годам колонии строгого режима за подготовку диверсий.
Его обвиняли по ряду статей УК: подготовка диверсий, в том числе в составе организованной группы; приготовление к преступлению и покушение на преступление; незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов; контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ.
Панов не признал своей вины.
В августе 2016 года ФСБ предотвратила в Крыму теракты, которые, по данным ведомства, готовило главное управление разведки Минобороны Украины. Тогда задержали украинцев Андрея Захтея и Евгения Панова.
Захтей ранее заключил досудебное соглашение со следствием. Он дал показания о подготовке украинской разведкой серии взрывов. В феврале его приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима.
Официально доказано что каклостан террористическое образование 404!
anemon 13 июля 2018 | 20:42
max3446: Прямо так официаьно и написали, максик? Каклостан, 404? Тебе так нравится выглядеть дураком?
danko_viola 13 июля 2018 | 20:42
anemon: артемом.
zorkin75 13 июля 2018 | 20:38
На всё на что наложат свою лапу русские-всему тогда 3,14да.это доказывает история народов.
perestarok 13 июля 2018 | 20:50
zorkin75: "На всё на что наложат свою лапу русские-всему тогда 3,14да.это доказывает история народов."
Особенно грузинского.
perestarok 13 июля 2018 | 20:48
"Соединенные Штаты обвинили 12 россиян во вмешательстве в президентские выборы 2016 года"
А сколько граждан США вмешивались в выборы в других странах?
olegleon 13 июля 2018 | 20:56
perestarok: они демократично вмешивались и демократично убивали
kotikk 13 июля 2018 | 20:50
эти 12 - наверное, молодые парни - и не думали, на что подписались
serg4422 13 июля 2018 | 20:53
и все-таки Путин красиво клинтониху поимел. она же,лярва старая,даже в запой ушла.
anemon 13 июля 2018 | 21:05
serg4422: Путину в собственном семействе есть кого от запоев спасать.
rash 13 июля 2018 | 21:01
12 очень инициативных офицеров, находящихся на государственной службе, ну никакого отношения к России не имеют.
ura_123 13 июля 2018 | 21:04
rash: Ну так тож старая песня про ихтамнет и авыдокажите...
hiryrg 13 июля 2018 | 21:03
Как самая великая и могущественная страна в мире позволила себе во вмешательство в выборы? Вопрос без ответа.
vladimirgornitsky 13 июля 2018 | 21:09
Судебное обвинение - это не газетная статья. Тут простым "вывсеврете" не отделаешься.
Российская власть очень понадеялась на успех чемпионата мира. С одной стороны - украли немерряно, с другой - вроде как удалось изменить мировое мнение о России.
О России, может, и удалось. Но не о российской власти, которую тут же обозвали (вполне заслуженно) мафиозной), Броудер дал исчерпывающую характеристику российскому президенту, а американские правоохранители подали в суд на российских кибрдиверсантов. Для общественного мнения Запада все это, полагаю, существеннее, чем возможность для гопников со всего мира круглосуточно пить пиво прямо на улице и пользоваться услугами российских девиц.