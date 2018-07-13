Суд в Германии отменил решение о депортации гражданина Туниса, бывшего телохранителя Усамы бен Ладена

Административный суд в немецком Гельзенкирхене отменил решение о депортации гражданина Туниса, бывшего телохранителя Усамы бен Ладена. Суд постановил вернуть его обратно в Германию. Гражданин Туниса был депортирован сегодня утром.

42-летний мужчина проживал в Германии с 2005-го года. Еще в апреле его занесли в список потенциально опасных лиц. Между тем в суде сочли, что на родине его могут подвергнуть пыткам.