Суд в Германии отменил решение о депортации гражданина Туниса, бывшего телохранителя Усамы бен Ладена
Административный суд в немецком Гельзенкирхене отменил решение о депортации гражданина Туниса, бывшего телохранителя Усамы бен Ладена. Суд постановил вернуть его обратно в Германию. Гражданин Туниса был депортирован сегодня утром.
42-летний мужчина проживал в Германии с 2005-го года. Еще в апреле его занесли в список потенциально опасных лиц. Между тем в суде сочли, что на родине его могут подвергнуть пыткам.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sasass 13 июля 2018 | 20:15
Телохранитель важный кадр - зачем отдавать , для Меркель пригодиться , у нее шаткое положение...
fig__vvam__ 13 июля 2018 | 20:23
sasass: Это просто либеральные идиоты совсем ополоумели.
Так и в Англии явного террорис та рне выдавали Иордании, под тем же предлогом, дождались пока он у них что-то не взорвал.
Так они ему ещен и пособие пблатят, чтобы не бедствовал
kamen_12 13 июля 2018 | 20:27
fig__vvam__: Не идиоты, судья посмотрел УК Германии, вернул. В России тоже самое, не путиноиды решают, а судьи.
zapadnay 13 июля 2018 | 20:28
Очень странное решение.
kamen_12 13 июля 2018 | 20:31
zapadnay: Просто надо принять немцам другие законы. На территории Германии они для всех одинаковы.
nikolaitschi 13 июля 2018 | 20:37
Если этого увезли, то будут искать похожего.
point3d 13 июля 2018 | 21:07
Это и есть суть тех кого на Западе называют Либералы. Террорист у которого руки по локоть в крови всегда может рассчитывать на их покровительство и защиту.