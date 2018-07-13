Российская полиция возбудила уголовное дело в отношении женщины, устроившей дебош на борту самолета Москва — Тель-Авив
Российская полиция возбудила уголовное дело в отношении женщины, устроившей дебош на борту самолета, следовавшего из Москвы в Тель-Авив. Израильские власти депортировали ее обратно в Россию. По возвращении женщина была задержана в аэропорту «Шереметьево». Ей предъявлено обвинение в хулиганстве и нанесении побоев бортпроводникам и пассажирам.
Комментарии16
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olegleon 13 июля 2018 | 20:18
"... и нанесении побоев бортпроводникам и пассажирам. "
это что же такие бортпроводники и пассажиры хлипкие попались, что одна женщина смогла их побить?!
fig_vvam__ 13 июля 2018 | 20:30
olegleon: Дурачок, ее кскрутили, конечно, и немедленно.
На любом израильском самьоблете пр исутствует вооруженный сотрудник сблужбы безопасрности в гражданском
Но обвинения предъявят имеено по такой статье.
А вообще в Израиле не за
баблуешь. Террористы в этом убедились.
90% уничтожают на месте. Часто простые граждане. Используя подручные предметы
Хотя многие и вооружены, имеют разрешения.
efilika 13 июля 2018 | 20:30
olegleon: это что ж за россияне такие пошли, которые дебоши устраивают? Заметим, за сегодня не первый
ostapbey 13 июля 2018 | 21:04
olegleon: ?усская баба, она может..
Она и коня может на скаку трахнуть..
А если и избу может войти с огнем, то в самолет и подавно..
golodomor_ze__hohlokost 13 июля 2018 | 21:23
ostapbey: "?усская баба, она может.. "---------Убогий, а чего ты взял, что баба -русская? Она что не может быть еврейской?
olegleon 13 июля 2018 | 21:49
ostapbey: я Вас как родного спрошу, а что таки русская баба в еврейском государстве забыла?
и не говорите мне за Эйлат
rusof_ob 13 июля 2018 | 21:14
olegleon: она бала в кокошнике, а в них ваши бабы и коням пдножки ставят и от горящих изб подкуривают беломор. Читай Некрасова.
max3446 13 июля 2018 | 20:23
Нардеп Верховной рады от Радикальной партии Ляшко Игорь Мосийчук пообещал «стрелять на поражение» в демонстрантов, третий день протестующих в правительственном квартале Киева.
Кроме того, он собирается требовать наказания для тех, кто «напал на автомобиль» нардепа Пинзеника.
«Мои помощники видели, как этим нападением руководил человек с планшетом в руках, на котором были записаны номера автомобилей народных депутатов и чиновников, на которых планируются нападения», — написал Мосийчук на своей странице в соцсети, пригрозив, что «в случае нападения на его автомобиль после предупредительных выстрелов будет открыт огонь на поражение».
прям расцвет демократии на образовании 404 (некогда Украина)
fig_vvam__ 13 июля 2018 | 20:32
max3446: максике, террористов надо уничтожать, как сказал главный вошдь: найдем в сортире - замочим в сортире.
Заветам вошдя верны
ostapbey 13 июля 2018 | 21:07
max3446: слыш, юрыст, вот эта баба не в Израиль летела??Значит ее в Киев русский язык вел..??
С бузиной и мосейчака мочить??
Даже?
uhovostro 13 июля 2018 | 20:24
Серия 247-я : "Жена депутата"...
zorkin75 13 июля 2018 | 20:24
Таких вражеских рейсов из Москвы в Тельавив в принципе не должны быть поскольку наш ближний брат-Тегеран,который хотел видеть Израиль на дне Средиземного моря.
golodomor_ze__hohlokost 13 июля 2018 | 20:30
Как фамилия "хероини"? Зирберштейн или таки Рабинович?
ihtiostega 13 июля 2018 | 21:18
golodomor_ze__hohlokost: Ты уже здесь,гнилован черносотенный?
ruderpost 13 июля 2018 | 20:46
женщина протестовала против холокоста.
kazlevich1949 13 июля 2018 | 20:48
Я таки думаю уголовное дело кошерное?