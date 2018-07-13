Российская полиция возбудила уголовное дело в отношении женщины, устроившей дебош на борту самолета, следовавшего из Москвы в Тель-Авив. Израильские власти депортировали ее обратно в Россию. По возвращении женщина была задержана в аэропорту «Шереметьево». Ей предъявлено обвинение в хулиганстве и нанесении побоев бортпроводникам и пассажирам.