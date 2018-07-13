Южнокорейские военные утверждают, что два российских военных самолета нарушили опознавательную зону южнокорейской ПВО
Южнокорейские военные утверждают, что два российских военных самолета четырежды нарушили опознавательную зону южнокорейской ПВО. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи говорят, что в воздух пришлось поднимать свои боевые самолеты для стандартных ответных маневров.
Между тем, в Минобороны России заявляют, что два стратегических ракетоносца Ту-95 ВКС в сопровождении истребителей Су-35 выполняли плановые полеты над акваторией Японского и Желтого морей в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств. В Минобороны подтверждают, что на отдельных этапах российские самолеты сопровождали истребители республики Корея и ВВС Японии.
Комментарии10
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sasass 13 июля 2018 | 20:13
Нас там нет и мы нигде не летаем - у нас керосина нет ....)))
olegleon 13 июля 2018 | 20:16
совсем сбрендили корейцы! с какой стати запрещено пересекать опознавательную зону ПВО, которую Ю.Корея самостоятельно придумала?
zorkin75 13 июля 2018 | 20:18
Российские пилоты ВКС-либо самоубийцы Гастеллы,либо их колют "героем" перед ответственными полётами.
nikolaitschi 13 июля 2018 | 20:30
Это единственная на сегодня форма международных отношений в понимании наших властей. А вдруг испугаются и организуют транзит через Россию.
eyjafjallajoekull 13 июля 2018 | 20:50
Кто кого сопровождал я так и не понял. Проверили систему ПВО Кореи? Южнокорейский Боинг в 1993 году пролетавший над Дальним Востоком просто сбили.
serg4422 13 июля 2018 | 20:56
где хотим,там и летаем. скажите спасибо,что не бомбим квадратно-гнездовым.
grossalexis072018 13 июля 2018 | 21:02
serg4422: Вот где жрете, там и срете ?:))
jblack2 13 июля 2018 | 21:07
Нарушить можно государственную границу государства. На море она проходит в 12 морских милях от берега.
Нарушение "опознавательный зоны ПВО" - вероятно термин ретивого журналиста стажёра...
Ещё есть линия горизонта, красная черта и прочие оригинальные линии...
grossalexis072018 13 июля 2018 | 21:17
jblack2: Это термин ПВО-шный, означает границу заны уверенного распознавания не только скорости и направления. но и типа летательного объекта. Это когда Тушку реально можно отличить пометке от скажем Боинга
grossalexis072018 13 июля 2018 | 21:09
А что вчера орали лаптеносные рашкозавры по поводу аналогичных действий, но только в отношении Расеюшки :))??? Один, то который напялил на бошку горшок хохломской допи}дился до сравнения с с обстановкой перед ВОВ ;))
Пожалели бы мужиков за штурвалами особенно на Тушках, сейчас то ладно. А раньше летали без сортиров на борту с веррами ;))