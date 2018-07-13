Южнокорейские военные утверждают, что два российских военных самолета нарушили опознавательную зону южнокорейской ПВО

Южнокорейские военные утверждают, что два российских военных самолета четырежды нарушили опознавательную зону южнокорейской ПВО. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи говорят, что в воздух пришлось поднимать свои боевые самолеты для стандартных ответных маневров.

Между тем, в Минобороны России заявляют, что два стратегических ракетоносца Ту-95 ВКС в сопровождении истребителей Су-35 выполняли плановые полеты над акваторией Японского и Желтого морей в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств. В Минобороны подтверждают, что на отдельных этапах российские самолеты сопровождали истребители республики Корея и ВВС Японии.