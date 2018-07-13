Британские следователи обнаружили в доме Чарли Роули флакон со следами нервно-паралитического вещества

Как сообщает Скотланд-Ярд, флакон был доставлен в лабораторию в Портон Дауне для исследований. После тестов ученые подтвердили, что вещество, которое содержалось во флаконе – «Новичок».

Сам Роули, подвергшийся воздействию «Новичка» в Эймсбери, по-прежнему находится в больнице в Солсбери в критическом состоянии. На днях он пришел в себя. Его спутница, Дон Стерджес, умерла.

Теперь следователям предстоит установить, из то же ли партии «Новичок» из дома Роули, из которой были отравлены в марте Скрипали.