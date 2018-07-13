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20:00, 13 июля 2018

Британские следователи обнаружили в доме Чарли Роули флакон со следами нервно-паралитического вещества

Как сообщает Скотланд-Ярд, флакон был доставлен в лабораторию в Портон Дауне для исследований. После тестов ученые подтвердили, что вещество, которое содержалось во флаконе – «Новичок».

Сам Роули, подвергшийся воздействию «Новичка» в Эймсбери, по-прежнему находится в больнице в Солсбери в критическом состоянии. На днях он пришел в себя. Его спутница, Дон Стерджес, умерла.

Теперь следователям предстоит установить, из то же ли партии «Новичок» из дома Роули, из которой были отравлены в марте Скрипали.

Комментарии

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max3446 13 июля 2018 | 20:09

НАТО в ходе бомбардировок Ливии в 2011 году использовала оружие с обеднённым ураном, говорится в докладе, переданном правительству национального согласия в Триполи группой ливийских учёных-ядерщиков.
«Мы провели исследование на одной из штаб-квартир ливийской армии, которая подверглась бомбардировке со стороны НАТО. Там были обнаружены места с повышенной радиоактивностью. Проведя точные измерения, мы обнаружили, что эта радиоактивность — результат применения НАТО ракет с обеднённым ураном», — заявил РИА Новости советник ливийского комитета по окружающей среде и комитета по атомной энергии Нури ад-Друки.
По его словам, медики также выяснили, что за последние годы в Ливии резко выросло число онкологических заболеваний именно в тех местах, которые подвергались бомбардировкам в 2011 году.
Он заявил, что намерен обратиться в МАГАТЭ и другие международные организации за помощью в проведении тщательных исследований присутствия обеднённого урана и в других районах Ливии, подвергшихся бомбардировкам западной коалиции.
Природный уран состоит из изотопов, главный из которых — U-238, также в нём есть изотоп U-235. Уран, оставшийся после выделения из урановой руды изотопа U-235, называется обеднённым. Его используют, в том числе, в медицинской и военной промышленности. Есть свидетельства способности этого отхода ядерного производства провоцировать рак и другие тяжёлые заболевания.

nepeanois 13 июля 2018 | 20:12

max3446: Дятел оборудован клювом. Клюв у дятла казенный. Он долбит. Если дятел не долбит, то он спит либо умер. Hе долбить дятел не может. Потому что клюв всегда перевешивает. Когда дятел долбит, то в лесу раздается. Если громко - то, значит, дятел хороший. Если негромко - плохой, негодный дятел.
Дятел может скакать с ветки на ветку так же ловко, как матрос с брамселя на бушприт. Умело брошенный дятел летит не менее 30 метров, втыкается по пояс и висит два часа. Мнение у дятлов всегда отрицательное.
Сильный дятел может долбить за двоих. Гигантский дятел (в природе не встречающийся) может задолбать небольшого слона.

taglit 13 июля 2018 | 20:16

nepeanois: рашка, готовся! - пару кликов и ты в парашке....

compare 13 июля 2018 | 20:18

max3446: ну хорошо,что дальше? повысить по этому поводу пенсионный возраст до 100лет? провести День Нептуна? ...что вы,дятлы-копипасты хотите сказать такими вот "выжимками" из фейковых источников? можно и тремя предложениями,11-80 накропать себе? нет,тебе и думать-то,лень-то ли дело copy and past....гнать надо вас,портянок воняющих от лености и тупости!

max3446 13 июля 2018 | 20:20

compare: Все просто - руководство НАТО надлежит отдать под суд за военное преступление - использование запрещенного оружия

nepeanois 13 июля 2018 | 20:26

max3446: правда придется его сперва запретить. а вот химическое оружие, использованное гебней против скрипалей, как раз запрещено. ну так кого отдадим под суд?

echo_shar 13 июля 2018 | 20:51

nepeanois:
Терезу Мэй и Ми-6 за эпический фейл с идеей поиграть химоружием.

nepeanois 13 июля 2018 | 20:57

echo_shar: причем начала она еще в 90е отравив банкира кивелиди, потом хаттаба, потом замглавреда новой газеты, потом путинского подельника романа цепова....

короче - поураганила старушка!

echo_shar 13 июля 2018 | 21:20

nepeanois:
А еще можно обвинить Италию за убийства людей с помощью Феррали, Ламборджини и Мазератти.

nepeanois 13 июля 2018 | 21:23

echo_shar: да, верно. это как раз будет сродни тому, когда мэй обвиняют в использовании химического оружия на собственной территории против собственных граждан

oto_davar 13 июля 2018 | 21:12

max3446: //группой ливийских учёных-ядерщиков. //
=====================
У Муамара было ядерное оружие?

davi__koloradov 13 июля 2018 | 20:13

путинский суперагент выбросил флакон в кусты как бутылку из-под боярышника.

olegleon 13 июля 2018 | 20:14

так там ещё и несколько партий Новичка?! разной выдержки?
а отпечатки пальцев Путина или Шойгу уже нашли???

nepeanois 13 июля 2018 | 20:39

olegleon: отпечатки языка шойгу нашли на жопе путина

serhio_25__ 13 июля 2018 | 20:54

nepeanois: Это ты что ли нашел, когда лизал зад Путину?

nepeanois 13 июля 2018 | 21:25

serhio_25__: их нашел киселев. не узнал свою губную помаду

boseal 13 июля 2018 | 20:18

Уважаемые Британцы, хорош уже весь мир смешить. Хотя они наверно заняты другим - ищут связи сего бедолаги с "кровавым КГФСБ". Рекомендую начать с телевизора - если RT смотрел то точно шпион).

nepeanois 13 июля 2018 | 20:29

boseal: если смотрел RT то точно мудак. а остальное - под вопросом.

farmer1984 13 июля 2018 | 21:01

boseal: "Параша сегодня" - самоя честное новостное агентство в мире!

viktor_lapin 13 июля 2018 | 20:56

Завтра Терезка заявит, что бомжи нашли пузырек в мусорном баке у российского посольства или получили по почте из Кремля.

farmer1984 13 июля 2018 | 20:58

Роковая пятница 13-е. Как говорится, шило в мешке не утаишь. "Дело Скрипалей" быстро движется к развязке. Кто виноват? Что делать?

oto_davar 13 июля 2018 | 21:16

farmer1984: //Кто виноват? Что делать? //
===================
Путин отдал приказ. А что делать? Так Чернышевский давно дал ответ.
"Опять явилось у некоторых сомнение: застрелился на мосту; на мосту не стреляются, — следовательно, но застрелился. Но к вечеру прислуга гостиницы была позвана в часть смотреть вытащенную из воды простреленную фуражку, — все признали, что фуражка та самая, которая была на проезжем. Итак, несомненно застрелился, и дух отрицания и прогресса побежден окончательно. Все были согласны, что «дурак», — и вдруг все заговорили: на мосту — ловкая штука! Это, чтобы, значит, не мучиться долго, коли не удастся хорошо выстрелить, — умно рассудил! от всякой раны свалится в воду и захлебнется, прежде чем опомнится, — да, на мосту... умно! Теперь уж ровно ничего нельзя было разобрать, — и дурак, и умно."(Н.Г.Чернышевский. Что делать?"

oto_davar 13 июля 2018 | 21:07

А неплохо было бы с него все пальчики снять. Уверен, что эти гордоны, или как их там, работали без перчаток. Ну ничего поручить нельзя. Дядя Вова, научи их сам уже как-нибудь чтобы следов не оставляли.

yasnovilyashi 13 июля 2018 | 21:11


max3446
13 июля 2018 | 20:09

НАТО в ходе бомбардировок Ливии в 2011 году использовала оружие с обеднённым ураном, говорится в докладе, переданном правительству национального согласия в Триполи группой ливийских учёных-ядерщиков.
«Мы провели исследование на одной из штаб-квартир ливийской армии, которая подверглась бомбардировке со стороны НАТО. Там были обнаружены места с повышенной радиоактивностью. Проведя точные измерения, мы обнаружили, что эта радиоактивность — результат применения НАТО ракет с обеднённым ураном», — заявил РИА Новости советник ливийского комитета по окружающей среде и комитета по атомной энергии Нури ад-Друки.
+++++++++++++++++++++++++++
Ты бы, рассейский учОный, с группой таких же ливийских учёных-ядерщиков, прежде, чем молотить "попка дурак" узнал бы чем грозит местности снаряды, а не ракеты с обеднённым ураном, для чего обычно применяется обеднённый уран и какой смысл его применения по штаб-квартирам любой армии.

yasnovilyashi 13 июля 2018 | 21:16


max3446
13 июля 2018 | 20:20

compare: Все просто - руководство НАТО надлежит отдать под суд за военное преступление - использование запрещенного оружия
++++++++++++++++++++++++++
Легче, всё время подвергающуюся насилию русскоязычную девочку заразить спидом и этим справедливо наказать НАТО.

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