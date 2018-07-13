Власти США выдвинули обвинения против 12-ти сотрудников российских спецслужб

Как сообщил зам.генпрокурора Род Розенстайн, обвиняемым вменяются хакерские атаки на компьютерную сеть Демократической партии США, в результате которых была похищена персональная информация 500 тысяч избирателей.

Впрочем, по словам Розенстайна, обвинения против россиян не содержат данных о влиянии их действий на президентские выборы в 16-м году.