Власти США выдвинули обвинения против 12-ти сотрудников российских спецслужб
Как сообщил зам.генпрокурора Род Розенстайн, обвиняемым вменяются хакерские атаки на компьютерную сеть Демократической партии США, в результате которых была похищена персональная информация 500 тысяч избирателей.
Впрочем, по словам Розенстайна, обвинения против россиян не содержат данных о влиянии их действий на президентские выборы в 16-м году.
Комментарии9
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vladimirgornitsky 13 июля 2018 | 20:10
Очередной эффектный жест накануне встречи на высшем уровне. Полный набор. И про мафию у власти в России, и письмо Браудера, и теперь вот это.
А в России все верят, что чемпионат мира изменил мнение о России. Чемпионат, конечно, хорошо провели, но чемпионат прошел - и забыли. А это все останется. Надолго.
romashka__ 13 июля 2018 | 20:13
В России нет выборов.
Обвинения против 12-и сотрудников российских спецслужб - вот реальность.
splin2 13 июля 2018 | 21:03
romashka__: Путинпросил : покажите рога и копыта хакеров.
Вот ему показывают не только то, чего он просил, но и их погоны.)))
olegleon 13 июля 2018 | 20:11
"Впрочем, по словам Розенстайна, обвинения против россиян не содержат данных о влиянии их действий на президентские выборы в 16-м году. "
... да и вообще не понятно, сделали ли они хотя бы что-то. но прокуратуре надо отчитаться о потраченных миллионах долларов и она готова предъявить обвинения кому угодно. особенно тем, кого невозможно допросить, т.е. подтвердить обвинения
mystar 13 июля 2018 | 21:45
olegleon: особенно тем, кого невозможно допросить
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Мало того что допросить невозможно еще и определить кто это такие в списке тоже невозможно.
Может оне из телефонного справочника.
"Вот они: Виктор Нитыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Олександр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев. По данным Мюллера, все они были офицерами частей 26165 и 74455 Главного разведывательного управления." ВВС
plank1957 13 июля 2018 | 20:12
Аккурат накануне саммита Трамп - Путин. Вовремя.
golodomor_ze__hohlokost 13 июля 2018 | 20:28
"Впрочем, по словам Розенстайна, обвинения против россиян не содержат данных о влиянии их действий на президентские выборы в 16-м году. " ------------ А информацию на 500000 америкосов "похитили" чисто ради любопытства? Дебилы, б.ять!
eslichestno 13 июля 2018 | 20:33
Полный бред в угоду Демократической партии США. Все равно если бы РФ выдвинула обвинения офицерам разведки США за то, что они вмешиваются во внутренние дела России. Это, вообще-то, их работа, как с той, так и с другой стороны.
nikmart001 13 июля 2018 | 20:43
Хайли - лайкли, И тут главное , что пытались вмешиваться, но повлиять не смогли. Но посадить могут, если поймают за границей.