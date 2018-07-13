Дональд Трамп с супругой Меланьей прибыл на встречу с королевой Великобритании

Елизавета II лично встречала президента США у входа в Виндзорский замок. После протокольных мероприятий и прохода почетного караула в замке состоится чаепитие. Между тем, по сообщениям местных СМИ, у стен замка собрались около 100 демонстрантов, протестующих против визита Трампа в Великобританию. В руках у них плакаты: «Будьте осторожны, мэм, он социопат», «Равенство, многообразие, никакого Трампа на чай».

После встречи с королевой Трамп отправится в Шотландию, где некоторое время будет готовиться к саммиту с Владимиром Путиным в Хельсинки.