Дональд Трамп с супругой Меланьей прибыл на встречу с королевой Великобритании
Елизавета II лично встречала президента США у входа в Виндзорский замок. После протокольных мероприятий и прохода почетного караула в замке состоится чаепитие. Между тем, по сообщениям местных СМИ, у стен замка собрались около 100 демонстрантов, протестующих против визита Трампа в Великобританию. В руках у них плакаты: «Будьте осторожны, мэм, он социопат», «Равенство, многообразие, никакого Трампа на чай».
После встречи с королевой Трамп отправится в Шотландию, где некоторое время будет готовиться к саммиту с Владимиром Путиным в Хельсинки.
Комментарии3
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kazlevich1949 13 июля 2018 | 19:42
И слова "некоторое время будет готовиться к саммиту" для нас в России не знаю как вам, а для меня завораживающе звучат...
riots 13 июля 2018 | 19:51
Без первой леди, такая огромная страна как РФ, выглядит неполноценной.
Как говорил Воланд :,, Я один. Я всегда один,, .
koshkaedu 13 июля 2018 | 20:02
В соответствии с королевским протоколом, после чаепития Дональд Трамп выплеснет остатки чая на этих демонстрантов.