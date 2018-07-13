✄  Полиция Великобритании нашла в доме Чарли Роули, госпитализированного после отравления, флакон со следами «Новичка»  ✄

Полиция Великобритании нашла в доме Чарли Роули, госпитализированного после отравления нервно-паралитическим веществом, флакон со следами «Новичка». Как ожидается, в ближайшее время Скотланд-Ярд выступит со специальным заявлением на этот счет.

Напомню, Роули несколько недель находился без сознания в больнице в Солсбери и недавно пришел в себя, но остается в критическом состоянии.