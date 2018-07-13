Полиция Великобритании нашла в доме Чарли Роули, госпитализированного после отравления, флакон со следами «Новичка»
Полиция Великобритании нашла в доме Чарли Роули, госпитализированного после отравления нервно-паралитическим веществом, флакон со следами «Новичка». Как ожидается, в ближайшее время Скотланд-Ярд выступит со специальным заявлением на этот счет.
Напомню, Роули несколько недель находился без сознания в больнице в Солсбери и недавно пришел в себя, но остается в критическом состоянии.
Комментарии20
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tremens_delirium 13 июля 2018 | 19:38
✄ Полиция Великобритании нашла в доме Чарли Роули, госпитализированного после отравления, флакон со следами «Новичка» ✄
Коллекционер, однако.
blinorozhiy_chmo 13 июля 2018 | 19:42
Как же все-таки глупы эти никчёмные британские спецслужбы.
pavel_svr 13 июля 2018 | 19:49
blinorozhiy_chmo:
Главное, нашли быстро, на третьей неделе...
splin2 13 июля 2018 | 19:57
pavel_svr: Главное, нашли.//
Скотланд-Ярд объясит. Возможно, это важная деталь , особенно если это тот же Новичок, которым отравили Скрипалей.
olegleon 13 июля 2018 | 19:45
tremens_delirium: так на нём же редкая надпись "изготовлено в России по заказу Кремля"
tvitov66 13 июля 2018 | 19:39
Надеюсь этот контейнер без следов мельдония в моче и характерных царапин
testmeter 13 июля 2018 | 19:43
Русские "туристы" следы везде оставляют
https://reibert.info/attachments/deb9rdq-jpg.12193833/
tremens_delirium 13 июля 2018 | 19:49
testmeter: ✄ Русские "туристы" следы везде оставляют ✄
Крепко вы их! Но всё равно это жалкое подобие. Вот как надо:
http://fakty.ua/267501-ekologicheskaya-katastrofa-na-zakarpate-ukrainskij-musor-polnostyu-perekryl-reku-v-vengrii-foto-video
sskull 13 июля 2018 | 19:42
Надпись " СМЕРШ" присутствует?))))))
viniqi 13 июля 2018 | 19:45
sskull: Сскуллящие пригожинские дерьмогады напряглись-сейчас к ним поступят новые методички от куратора троллей!!!
sasass 13 июля 2018 | 19:42
Кто-то подбросил наркотики использовав БУ флакончики из под Новичка...
andy66 13 июля 2018 | 19:43
Самое смешное будет, когда на нем найдут отпечатки пальцев ...
pavel_svr 13 июля 2018 | 19:53
andy66:
// Самое смешное будет, когда на нем найдут отпечатки пальцев ...//
Смешнее будет, если отпечатки найдут в контейнере.
boldu1n 13 июля 2018 | 19:44
Кахда уже войну России объявит Мелкобритания?
cattt 13 июля 2018 | 19:53
boldu1n: Мелкобритания имеет ВВП более рашенского, друга имеющего ВВП в десять раз более.
vera14 13 июля 2018 | 19:56
cattt: Это не помешает ей исчезнуть с лица земли.
davi__koloradov 13 июля 2018 | 19:45
рукожопые путиноиды не смогли даже от флакона избавиться профессионально. Лишнехромосомные, мля.
vilingrad 13 июля 2018 | 19:48
Потом найдутся отпечатки пальчиков на флаконе. Идентифицируют с соответствующим дипработником посольства России. Не торопясь засунут Вову еще в более глубокую задницу;.
детей жалко... нашей элиты:)
alex_d 13 июля 2018 | 19:57
vilingrad: и с какой же целью дипработник подбросил этот пузырек британскому наркоману, позвольте поинтересоваться?
koshkaedu 13 июля 2018 | 19:57
Он употребил его, как флакон с одеколоном. По назначению. А ведь там,
наверное, следы. Проглотил их, бедолага Чарли. Соболезнование семье.