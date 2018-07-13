Власти США предъявили обвинения 12-ти сотрудникам российской разведки
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заместителя генпрокурора США Рода Розенстайна. По данным агентсва, речь идет об обвинениях, связанных со взломом компьютерной системы национального комитета Демократической партии и вмешательством в президентские выборы в 16-м году. Как заявил сам Розенстайн, похищена персональная информация 500 тысяч избирателей. Впрочем, по его словам, на исход выборов это не повлияло.
Комментарии18
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sergo_25_26 13 июля 2018 | 19:41
подарок вове перед встречей.
olegleon 13 июля 2018 | 19:43
ох, как же Демпартия не хочет, чтобы саммит был нормальным
fig__vvam__ 13 июля 2018 | 19:56
olegleon: Пидораша, Розенстайн республикагнец и назначенец Трампа.
Но улики настолько явные, что деваться некуда.
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13 января 2017 года избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Розенштейна на должность заместителя генерального прокурора[1], а 25 апреля Сенат утвердил его 94 голосами против 6[2].
9 мая 2017 года Розенштейн направил президенту Трампу меморандум, послуживший основанием для увольнения[en] директора ФБР Джеймса Коми[3].
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Пидорапша, зачем ты врешь так гнагло и беспомощно?
Ведь вот я тебя мордой прмо в твое дерьмо тебя опустил. Тебе нравится с дерьмом на морде?
vilingrad 13 июля 2018 | 19:44
Назовут коротыша классным парнем, похлопают по темени. Все.
zorkin75 13 июля 2018 | 19:45
Думаю,Сряшскую расу надо либо ассимилировать Китаем,либо уничтожать как Гитлер евреев.Они никогда не остановятся чтоб не ограбить добропорядочного гражданина и ,желательно, чтоб он был слабее их.
koshkaedu 13 июля 2018 | 19:50
zorkin75: когнитивный диссонанс. Помесь антисемита и людоеда.
Это на всю жизни
zorkin75 13 июля 2018 | 19:56
koshkaedu: Что такое когнитивный?Что такое Сряшка и кто к ней относится?Погугли.Но то что россиянская сволота заварила кашу в Крыму и на Даунбассе-это я точно знаю не по наслышке-на себе испытал.
fig__vvam__ 13 июля 2018 | 19:58
zorkin75: Думаю, что тебя, рнацистская мразхь и провокатор, надо утопить в дерьме, откуда ты и появился.
sasass 13 июля 2018 | 19:46
Копают под Кремль и докопаются когда-нибудь при следующей власти РФ ....
lager23 13 июля 2018 | 19:51
sasass: зачем?
kotvinder2 13 июля 2018 | 19:52
sasass: Себе яму выроют, и все дела.
lager23 13 июля 2018 | 19:49
Предварительные ласки....
eule 13 июля 2018 | 19:49
Что ж это за хакеры такие, вмешивались вмешивались и ни на что не повлияли? Непоняяятно. Придумали б что-нибудь поумнее.
vic12 13 июля 2018 | 19:52
eule: Уж какие есть. Других хакеров у меня для Вас нет!
sharko_2 13 июля 2018 | 19:56
eule:
Прокурор Мюллер придумает.
fig__vvam__ 13 июля 2018 | 20:00
eule: Пытались вмешаться, голукбок, пытались, но обосрадлись. Поэто му только нагадили и навоняли.
Вот за это и сядут в американскую тюрьму когда-нибудь.
Если останутся живы теперь.
Опасные ведь свидетели.
riots 13 июля 2018 | 19:53
Накапливается доказательня база.
vera14 13 июля 2018 | 19:54
Классные у нас хакеры, если взломали систему "самой, самой, передовой, развитой страны". Молчали бы, позорники.