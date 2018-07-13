Власти США предъявили обвинения 12-ти сотрудникам российской разведки

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заместителя генпрокурора США Рода Розенстайна. По данным агентсва, речь идет об обвинениях, связанных со взломом компьютерной системы национального комитета Демократической партии и вмешательством в президентские выборы в 16-м году. Как заявил сам Розенстайн, похищена персональная информация 500 тысяч избирателей. Впрочем, по его словам, на исход выборов это не повлияло.