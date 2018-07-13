Вице-премьеру Виталию Мутко рекомендовали не находиться рядом с руководителями ФИФА во время ЧМ по футболу
Вице-премьеру Виталию Мутко рекомендовали не находиться рядом с руководителями ФИФА во время чемпионата мира по футболу. Так, по крайней мере, утверждают два источника «Русской службы Би-би-си».
Главная причина, по которой Мутко попросили не находиться рядом с представителями ФИФА – допинговые скандалы в российском спорте, с которыми связывают вице-премьера, рассказали собеседники Би-би-си. Енр, как пишет издание, ни разу не было видно среди гостей в ложе президента ФИФА Джанни Инфантино. И это несмотря на то, что Мутко посетил все пять матчей с участием сборной России. Знакомый чиновника при этом сказал, что причина в его новой должности. Собеседник «Русской службы Би-би-си» отметил, что Мутко отошел от любой деятельности, связанной со спортом, и в новом правительстве курирует строительство. Поэтому, по словам знакомого вице-премьера, он не понимает, в каком качестве чиновник должен видеться с руководителями ФИФА. В пресс-службе Мутко, тем временем, сообщили, что не знают о каких-либо официальных запретах.
Виталий Мутко семь лет курировал подготовку к Чемпионату мира по футболу, однако в прошлом году он ушел с поста главы оргкомитета.
Комментарии14
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rusof_ob 13 июля 2018 | 19:12
Ну и зря, из нынешей банды в руководстве только он и Лавров могут общаться и ностранцами без переводчика.
polsan 13 июля 2018 | 19:17
rusof_ob: причём делать это говоря словами Мутко: "Летс ми спик фром май харт"
vilingrad 13 июля 2018 | 19:50
polsan: -А где Мутко?
- Пошел поссать... русской сборной пора пробы сдавать...
luger_max_otto 13 июля 2018 | 19:28
Это как у него получается? Он уже выучил слово "Фак"?
ugiazov 13 июля 2018 | 19:13
Не хотят чтобы у них портилось настроение от его вида.
zorkin75 13 июля 2018 | 19:16
Мудко-прокажённый и от него серой с мульдонием разит.Но Босс таких адских персонажей проколовшихся любит особой любовью,видать,сам оттудыва.
koleg197 13 июля 2018 | 19:19
законтачиться бояться
ura_123 13 июля 2018 | 19:26
Мутный и токсичный пацанчик.
danko1 13 июля 2018 | 19:40
ura_123: Типичный представитель ОПГ Озеро.
airjeff 13 июля 2018 | 19:27
рядом со строящимся зданием тоже лучше не стоять
sasass 13 июля 2018 | 19:34
Его вытурили из спорта и теперь он зарывает деньги в котлованах и ему теперь недосуг встречатся с бывшими корешами...
testmeter 13 июля 2018 | 19:48
Боятся, что он перехватит ФИФловое бабло, предназначенное для Пуйла
https://tinyurl.com/ycxapbur
sempai 13 июля 2018 | 19:49
Звучит почти как : Твое место возле параши...А ....почему только звучит..., так оно и должно быть на самом деле...
spitac 13 июля 2018 | 20:01
А почему это чиновник по строительству должен находится рядом с представителями ФИФА?