Вице-премьеру Виталию Мутко рекомендовали не находиться рядом с руководителями ФИФА во время ЧМ по футболу

Вице-премьеру Виталию Мутко рекомендовали не находиться рядом с руководителями ФИФА во время чемпионата мира по футболу. Так, по крайней мере, утверждают два источника «Русской службы Би-би-си».

Главная причина, по которой Мутко попросили не находиться рядом с представителями ФИФА – допинговые скандалы в российском спорте, с которыми связывают вице-премьера, рассказали собеседники Би-би-си. Енр, как пишет издание, ни разу не было видно среди гостей в ложе президента ФИФА Джанни Инфантино. И это несмотря на то, что Мутко посетил все пять матчей с участием сборной России. Знакомый чиновника при этом сказал, что причина в его новой должности. Собеседник «Русской службы Би-би-си» отметил, что Мутко отошел от любой деятельности, связанной со спортом, и в новом правительстве курирует строительство. Поэтому, по словам знакомого вице-премьера, он не понимает, в каком качестве чиновник должен видеться с руководителями ФИФА. В пресс-службе Мутко, тем временем, сообщили, что не знают о каких-либо официальных запретах.

Виталий Мутко семь лет курировал подготовку к Чемпионату мира по футболу, однако в прошлом году он ушел с поста главы оргкомитета.