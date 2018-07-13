Около 70 нигерийцев сегодня собрались у консульства своей страны в Москве

Они жаловались на то, что из-за действий мошенников остались без обратных билетов на родину. Многим из нигерийцев обещали работу в России, а часть из них надеялась уехать дальше в Европу. Для этого мошенники предложили купить паспорта болельщиков за 300 долларов. Нигерийцы хотели сбежать от экономических проблем в своей стране, рассказал один из участников акции.

Посольство Нигерии обещало помочь своим гражданам в течение пяти дней, временно оплатив им размещение в хостелах.