Около 70 нигерийцев сегодня собрались у консульства своей страны в Москве
Они жаловались на то, что из-за действий мошенников остались без обратных билетов на родину. Многим из нигерийцев обещали работу в России, а часть из них надеялась уехать дальше в Европу. Для этого мошенники предложили купить паспорта болельщиков за 300 долларов. Нигерийцы хотели сбежать от экономических проблем в своей стране, рассказал один из участников акции.
Посольство Нигерии обещало помочь своим гражданам в течение пяти дней, временно оплатив им размещение в хостелах.
Комментарии4
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ukraina_biomusor 13 июля 2018 | 19:10
Прочитал новость и не понял ....нигерийцы из Африки или из укранды , проблемы и желания у них одинаковые !)))
rusof_ob 13 июля 2018 | 19:16
Пусть поживут пару месяцев в россии, и Нигерия им покажется раем.
morganafata 13 июля 2018 | 19:16
Им пообещали нормальную страну и трудоустройство. Вы слышали о чем-то подобном от мексиканцев нелегалов в США, от уроженцев Африки добравшихся до Европы или от кого-нибудь из нелегалов заполонивших ее несколько лет назад? А тут верните нас в Нигерию, там было лучше!
sasass 13 июля 2018 | 19:48
Хрень редьки не слаще- Россия это тоже Нигерия , но только в снегах...