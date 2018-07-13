В Петербурге похитили жителя Чечни, которого подозревают в гомосексуальных связях
20-летний Зелимхан Ахмадов ранее обратился за помощью в ЛГБТ-сеть. Правозащитники поместили его в убежище, в котором он проживал последний месяц, рассказала представитель ЛГБТ-сети, пожелавший не называть своего имени.
Отец молодого человека Эли Ахмадов – крупный чеченский бизнесмен, владеющий автосалонами в Грозном и Самаре.
Комментарии14
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ukraina_biomusor 13 июля 2018 | 19:13
Едем, едем в соседнее село за гомосеком !
Едем, едем за гомосеком со своей фонотекой.
Едем, едем, с гаража угнав папину "Победу".
Едем, едем в соседнее село загомосеком !
ugiazov 13 июля 2018 | 19:17
ukraina_biomusor: Биомусорное сочинение.
ugiazov 13 июля 2018 | 19:15
За границу надо убегать.
cattt 13 июля 2018 | 19:58
ugiazov: Что не чеченец, то видный бизнесмен!
vlastimil_popogrebski 13 июля 2018 | 19:58
ugiazov: освободим от позора гомосеков святую политую русской кровью Чечню, а затем и всю Матушку-Русь. Слава Путину и Кадырову конечно
ura_123 13 июля 2018 | 19:19
Свои своего к себе забрали)))
zorkin75 13 июля 2018 | 19:21
Если гомосеков и педофилов начнут похищать в Чючню,то где будет наша Госдура и кто будет утверждать Законы?
tremens_delirium 13 июля 2018 | 19:28
Добыть себе редко встречающегося в природе гея-чеченца - настоящая удача. Сродни приобретению всемирного шедевра.
lion64__2 13 июля 2018 | 19:33
не будет заднеприводный осквернять Питер
ma1nbrain 13 июля 2018 | 20:02
lion64__2: а как же тогда быть с главным заднеприводным, который Путин?
profi1962 13 июля 2018 | 19:39
У них таких нет Кадыров говорит. Пусть отец сам решает свои вопросы, он кричит в Чечне все хорошо, вот пусть сами и решают.
kazlevich1949 13 июля 2018 | 19:39
Ну таки чуть ранее весь сирийский ИГИЛ российского происхождения через Чечню, через свою якобы "разноцветную, пардон, задницу" материализовался в странах Западной Европы...ну таки может и мальчишка вскоре где в Европе "нарисуется"?
evgeny_biolog 13 июля 2018 | 19:42
"рассказала представитель ЛГБТ-сети, пожелавший не называть своего имени."
Я что-то совсем запутался. Кто рассказала? Ещё лесбиянка, а пожелавшим не называть своего имени был уже гей? Так быстро россияне меняют пол, в течении разговора?
sasass 13 июля 2018 | 19:57
Расзан говорит , что в Чечне нет этих получеловеков и поэтому инфрмация может быть ложной...