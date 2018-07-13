В Петербурге похитили жителя Чечни, которого подозревают в гомосексуальных связях

20-летний Зелимхан Ахмадов ранее обратился за помощью в ЛГБТ-сеть. Правозащитники поместили его в убежище, в котором он проживал последний месяц, рассказала представитель ЛГБТ-сети, пожелавший не называть своего имени.

Отец молодого человека Эли Ахмадов – крупный чеченский бизнесмен, владеющий автосалонами в Грозном и Самаре.