Суд в Петербурге приговорил женщину почти к году исправительных работ за то, что она лечила сына-диабетика массажем
Суд в Петербурге приговорил женщину почти к году исправительных работ за то, что она лечила своего больного диабетом сына с помощью массажа и дыхательной гимнастики. Ребёнок в итоге погиб от недостатка инсулина.
10 месяцев исправительных работ и небольшой денежный штраф – такое наказание вынес петербургский суд Ирине Страшинской. Женщину судили за бездействие: дело в том, что она приехала вместе со своим сыном в Петербург на лечение – у ребёнка диагностировали сахарный диабет. Несмотря на предписания врачей, Страшинская не делала ребёнку инъекции с инсулином, а решила лечить его методами нетрадиционной восточной медицины. Поэтому мальчик вместе с матерью занимался дыхательной гимнастикой, а также проходил курс массажа. В начале этого года из-за инсулиновой недостаточности ребёнок сначала впал в кому, а затем скончался. При этом сама Старшинская имеет официальный диплом врача. Согласно документу, она может работать педиатром.
На заседании Страшинская раскаялась и принесла извинения. Суд смягчил наказание, поскольку женщина воспитывает ещё двух детей.
Комментарии9
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cattt 13 июля 2018 | 19:22
Во, что вера безумная с людьми делает.
rusof_ob 13 июля 2018 | 19:24
"Она имела диплом врачв". Это все, что надо знать об уровне образования в бандитской стране. Педагоги там, кстати; не далеко от медиков валяются.
needroid 13 июля 2018 | 19:55
rusof_ob: а инсулин украинские врачи прописали? Вы в какой стране получали образование, что делаете такие безумные выводы? )))
morshoff 13 июля 2018 | 19:31
1 . " Сама Старшинская имеет официальный диплом врача " . Ума нет - считай коллега ( Ковех ) .
2 . " Суд смягчил наказание , поскольку женщина воспитывает ещё двух детей " . То есть речь о лишении родительских прав даже не идёт ? По этой логике , тому , кто убьёт родоков , надо дать скощуху на том основании , что он остался сиротой .
evgeny_biolog 13 июля 2018 | 19:33
10 месяцев исправительных работ и небольшой денежный штраф это цена жизни больного диабетом ребёнка?
j_partizan 13 июля 2018 | 19:35
Первое, что надо было сделать, так это лишить её диплома врача.
zorkin75 13 июля 2018 | 19:35
Чем меньше народу,тем больше кислороду,а то вы не чувствуете поебизм к вам от властей?Свиньи с корыта проголосовали за вошь плешиву как надо,так и получайте полунаполненную кормуршку,свинорылы пуйловские.Одна беда-мы вынуждены жить рядом с хрюкающими.
lager23 13 июля 2018 | 19:44
Зачем утяжелять крест матери в несправедливой стране???
needroid 13 июля 2018 | 19:53
Вера истинная, как учил сын небесного отца...