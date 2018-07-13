Трамп: Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон был бы хорошим премьер-министром
Однако нынешний британский премьер Тереза Мэй тоже отлично справляется со своими обязанностями. Об этом по итогам визита в Лондон заявил американский президент Дональд Трамп. На совместной пресс-конференции, показывая на Мэй, он назвал ее невероятной женщиной, проделывающей невероятную работу.
Комментарии9
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patrikk_1 13 июля 2018 | 18:42
Трамп: Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон был бы хорошим премьер-министром...
А мистер Бин, был бы прекрасным главой МИДа.
asokol 13 июля 2018 | 18:54
Трамп дурак. Лучшим премьер-министром Великобритании был бы глубокоуважаемый уважаемый великий русский матрос Кошкин. Конечно, Вова Путин тоже справился бы, по пока он занят, следует назначить глубокоуважаемого уважаемого великого русского матроса Кошкина. Время пошло!
fig__vvam__ 13 июля 2018 | 19:24
patrikk_1: Родненькая ты наша патричка, писец как всегда подкрался незаметно.
Но гад такой вцепился в горло и намертво кремлинам.
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В США Большое жюри решило предъявить обвинения 12 сотрудникам ГРУ по делу о вмешательстве в выборы президента США. Об этом объявил заместитель генпрокурора США Род Розенстайн.
По словам Розенстайна, они обвиняются в организации кибератак с целью кражи документов, а также их последующей публикации.
Имена обвиняемых пока не называются.
Новость дополняется.
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такие вот гады, уже и сотрудников ГРУ.... Эх да что говорить.
Пойду выпью за упокой их душ.
radionews 13 июля 2018 | 18:42
Я тоже так думаю, хотя сексизм Трампа раздражает. Нельзя быть таким упёртым в глупости.
Хотя - дедушка старый, ему все равно.
cattt 13 июля 2018 | 19:03
radionews: Главное чтоб он не был таким глупым во время встречи с Паханом.
ukov 13 июля 2018 | 19:11
cattt:
Главное чтоб он не был таким глупым во время встречи с Паханом.
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"дурилка картонная", тебе не стыдно обвинять кого-то в глупости?
ты только что мне ляпнул :
//Ишь ты, неженка, а на аватарку то напялил физию, того, кто сказал, служить бы рад, прислуживаться тошно! //
cattt 13 июля 2018 | 18:12
решил Поклонскую переплюнуть?
cattt 13 июля 2018 | 19:19
ukov: Слыш ты сельпо с авататкой гениалиссимуса отвязни.
kazlevich1949 13 июля 2018 | 19:50
Жесткая позиция Терезы Мей, которой так восхищается Трамп, скорее является из-за не обдуманного брексита следствием паралича кабинета министров Британии?
sasass 13 июля 2018 | 20:00
Трамп научился гибридно выражаться - кто интересно его научил этому...