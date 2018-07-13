Трамп: Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон был бы хорошим премьер-министром...

Однако нынешний британский премьер Тереза Мэй тоже отлично справляется со своими обязанностями. Об этом по итогам визита в Лондон заявил американский президент Дональд Трамп. На совместной пресс-конференции, показывая на Мэй, он назвал ее невероятной женщиной, проделывающей невероятную работу.