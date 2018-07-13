Число погибших во время взрыва на предвыборном митинге в пакистанской провинции Белуджистан достигло 70-ти
Местные власти сообщают о 120-ти пострадавших. В результате теракта погиб кандидат на выборах в парламент страны. Еще один взрыв прогремел на предвыборном митинге в городе Банну. Там погибли 5 человек. Выборы в Пакистане 25-го июля.
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