Число погибших во время взрыва на предвыборном митинге в пакистанской провинции Белуджистан достигло 70-ти

Местные власти сообщают о 120-ти пострадавших. В результате теракта погиб кандидат на выборах в парламент страны. Еще один взрыв прогремел на предвыборном митинге в городе Банну. Там погибли 5 человек. Выборы в Пакистане 25-го июля.