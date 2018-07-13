Еще один высокопоставленный чиновник арестован в Дагестане

На этот раз суд отправил под стражу бывшего министра здравоохранения республики Танку Ибрагимова. Пока он арестован на 10 суток до предъявления обвинения. Экс-министр был задержан 7-го июля по подозрению в мошенничестве. 9-го июля его отправили под домашний арест, но уже следующей ночью вновь задержали в рамках нового уголовного дела.