Еще один высокопоставленный чиновник арестован в Дагестане
На этот раз суд отправил под стражу бывшего министра здравоохранения республики Танку Ибрагимова. Пока он арестован на 10 суток до предъявления обвинения. Экс-министр был задержан 7-го июля по подозрению в мошенничестве. 9-го июля его отправили под домашний арест, но уже следующей ночью вновь задержали в рамках нового уголовного дела.
Комментарии3
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oneoretwo 13 июля 2018 | 18:42
...и такая же ситуация в ЛЮБОМ регионе дзюдохерии: можно смело сажать всю верхушку любого субъекта...
ugiazov 13 июля 2018 | 19:20
Передел бюджетного пирога. Мошенничать теперь будут другие.
sasass 13 июля 2018 | 19:50
Следуы идут в Москву , но кто-то их обрывает...)))