Сотрудники полиции задержали мужчину, который 11-го июля избил польского дипломата, летевшего из Иркутска в Москву

Об этом ТАСС сообщили в транспортном управлении МВД. Возбуждено уголовное дело.

Сам пострадавший уже вернулся на родину. По сообщению польского радио, Варшава запросила у Москвы разъяснений по поводу инцидента. Сам дипломат утверждает, что нападавший был невменяемым. Без объяснения причин он набросился на него с кулаками.