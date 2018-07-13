Сотрудники полиции задержали мужчину, который 11-го июля избил польского дипломата, летевшего из Иркутска в Москву
Об этом ТАСС сообщили в транспортном управлении МВД. Возбуждено уголовное дело.
Сам пострадавший уже вернулся на родину. По сообщению польского радио, Варшава запросила у Москвы разъяснений по поводу инцидента. Сам дипломат утверждает, что нападавший был невменяемым. Без объяснения причин он набросился на него с кулаками.
Комментарии10
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patrikk_1 13 июля 2018 | 18:39
Без объяснения причин он набросился на него с кулаками...
А разве нужна причина, чтобы пьяный избил польского дипломата?
cattt 13 июля 2018 | 19:00
patrikk_1: НЕ-А ЭТО пропаганда пукинская засела у не него в коробке черепной.
stalk25 13 июля 2018 | 18:40
Тут проще репы пареной. Насмотрелся идиот передачек с Первого и ВГТРК.
anticolonel 13 июля 2018 | 19:04
stalk25: Переполнился духовностью выше краев и навалял поляку чисто по-братски.
parasuk_ 13 июля 2018 | 18:47
Наградить медалью Ивана Сусанина и отпустить с миром :)
zorkin75 13 июля 2018 | 19:02
parasuk_: Он поступил против славянина-"братушки" просто по суворовски-пуля дура,кулак-молодец.
parasuk_ 13 июля 2018 | 19:20
zorkin75: Таки да, любил суворов поленьев федерастить :)
wojskowy Марек Качоровски 13 июля 2018 | 19:39
parasuk_: В школу ходить надо было, тогда бы чушь не писал: Суворов подавлял крестьянские бунты против Царской власти , которая поборами довела людей до голодной смерти. Он убивал безоружных крестьян, женщин, стариков и детей. Хотя что тебе дебилу объяснять, потомки Суворова ковровыми бомбардировками унмичтожили 40% мирного населения, большинство из них были русские., которые до этого составляли 80% населения Грозного, сейчас не более 2%.
gerakll 13 июля 2018 | 19:05
Выжечь на лбу свастику и посадить на десять лет.
ugiazov 13 июля 2018 | 19:23
Видно недавно глядел в ютубе, как на телешоу по команде ведущего (Бабаяна кажется) кинулись бить поляка.