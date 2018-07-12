В Мосгоризбиркоме рассказали, с чем связан отказ в регистрации на выборах столичного мэра Михаила Балакина

В Мосгоризбиркоме рассказали, с чем связан отказ в регистрации на выборах столичного мэра экс-владельца СУ-155 Михаила Балакина. Как выяснилось, несколько из сданных им подписей муниципальных депутатов признали недействительными.

Михаилу Балакину, выдвинутому от партии «Союз горожан», не удалось преодолеть муниципальный фильтр. Несмотря на то, что бизнесмен предоставил 112 подписей депутатов из 110 необходимых, три из них не засчитали. Это было сделано по просьбе самих депутатов, пояснили «Эху Москвы» в Мосгоризбиркоме. Судя по статье Избирательного кодекса, на основании которой Балакину отказали в регистрации, его подозревают в том, что он пытался либо принудить депутатов поставить подпись, либо подкупить их. Сам бизнесмен не знает, кто именно отозвал свою подпись, но уверен, что депутаты сделали это под давлением. Власти, рассказал «Эху» Михаил Балакин, просто не хотят пускать на выборы единственного настоящего конкурента действующему мэру Сергею Собянину.

Накануне Мосгоризбирком зарегистрировал четырех человек — кроме самовыдвиженца Сергея Собянина в предвыборной гонке поучаствуют кандидаты от «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР. Представителей оппозиции на выборах не будет – никому из претендентов не удалось преодолеть муниципальный фильтр.

Сегодня Мосгоризбирком должен утвердить окончательные списки кандидатов. Голосование за мэра Москвы пройдет в столице 9 сентября.