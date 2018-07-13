Суд в Петербурге приговорил женщину почти к году исправительных работ за то, что она лечила сына-диабетика массажем

Суд в Петербурге приговорил женщину почти к году исправительных работ за то, что она лечила своего больного диабетом сына с помощью массажа и дыхательной гимнастики. Ребёнок в итоге погиб от недостатка инсулина.

10 месяцев исправительных работ и небольшой денежный штраф – такое наказание вынес петербургский суд Ирине Страшинской. Женщину судили за бездействие: дело в том, что она приехала вместе со своим сыном в Петербург на лечение – у ребёнка диагностировали сахарный диабет. Несмотря на предписания врачей, Страшинская не делала ребёнку инъекции с инсулином, а решила лечить его методами нетрадиционной восточной медицины. Поэтому мальчик вместе с матерью занимался дыхательной гимнастикой, а также проходил курс массажа. В начале этого года из-за инсулиновой недостаточности ребёнок сначала впал в кому, а затем скончался. При этом сама Старшинская имеет официальный диплом врача. Согласно документу, она может работать педиатром.

На заседании Страшинская раскаялась и принесла извинения. Суд смягчил наказание, поскольку женщина воспитывает ещё двух детей.