Следственный комитет предложил ввести в Уголовный кодекс новые статьи для врачей

Это излишняя мера, существующее законодательство и так позволяет разбираться во всех делах, в которых замешаны медики. Такое мнение ТАСС высказал президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский.

«Полно статей, по которым врача можно привлечь к Уголовной ответственности, могу насчитать сходу 7-8 статей. И это происходит, и они там поименованы как субъекты ответственности. Поэтому совершенно избыточно, излишне, не нужно и вредно для системы здравоохранения в целом, для тех же пациентов. Но это не значит, что уголовной ответственности у врачей не должно быть. Есть умышленные составы, там есть косвенный умысел. Поэтому о полной отмене никто не говорит».

Поправки могут включить внесение статей о ненадлежащем оказании и сокрытии нарушений при оказании медпомощи.