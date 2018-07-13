Рейтинги власти прекратили свое падение
По данным опроса ВЦИОМ, сейчас деятельность президента Владимира Путина одобряют 63,4% респондентов. Неделей раньше этот показатель составлял 62,5%. Более чем на процент увеличилось число одобряющих деятельность Дмитрия Медведева – теперь у него чуть более 31%, а работу кабинета министров в целом положительно оценивают 38% респондентов, предыдущий показатель – 36,3%. Что касается рейтингов доверия политиков, то за неделю они изменений не претерпели, его возглавляет Владимир Путин с показателем 37,6%.
Комментарии5
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danko1 13 июля 2018 | 18:28
Сивый мерин по сравнению с ВЦИОМ правдолюбец.
Наглость вранья зашкаливает.
morganafata 13 июля 2018 | 19:09
danko1: Им заказали и оплатили опрос, естественно и результат был оговорен. Только сам опрос проводить не обязательно.
prof57 13 июля 2018 | 18:41
А вот 90% россиян очень хотят отправить в тюрьму все Правительство и депутатский корпус лет на 15.... Уж очень они достали граждан своим реформаторским зудом... Ну воровали бы себе спокойно, так нет им еще и жизнь граждан по максимуму нужно испортить...
ura_123 13 июля 2018 | 19:17
prof57: Ну так ежели на вЫБора приходит 146% избирателей...
ura_123 13 июля 2018 | 19:15
Кто они эти 64% одобрямс???? Покажите их!
Гюльчатайки,откройте личики)))