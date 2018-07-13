В России может быть введено понятие «предпенсионного возраста»
Мера по введению категории «людей предпенсионного возраста» рассчитана на обеспечение работой тех, кому до выхода на пенсию осталось всего несколько лет. На данный момент работодатели не хотят брать на работу сотрудников старше 45, и принудить их это делать невозможно. Об этом «Эху Москвы» рассказал зампред комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.
Какой именно возраст будет считаться предпенсионным, пока не уточняется.
Повышение пенсионного возраста является достаточным поводом для того, чтобы люди начали активно выражать свой протест. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал писатель Владимир Войнович. Он добавил, что россияне, в том числе и благодаря советскому прошлому, привыкли молча принимать решения правительства.
Комментарии5
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nl_2010_ 13 июля 2018 | 18:32
...а также понятие "слегка беременной".
y3emen1 13 июля 2018 | 18:33
так ведь уже есть понятие "предсмертные судороги"
danko1 13 июля 2018 | 18:35
Этот термин и необходимость поднятия пенсионного возраста Исаев обосновал тем, что люди жалуются, что выходя на пенсию сразу умирают, поэтому, выходя позже на пенсию, дольше жить будут.
Наглое враньё. Никакие законы не заставят взять на работу человека предпенсионного возраста, найдут массу других поводов для отказа.
И без зарплаты и пенсии умирать будут не дождавшись пенсионного возраста.
profi1962 13 июля 2018 | 18:46
С детского сада. Богат русский язык, придумают такое, что никто не объяснит.
aallttoo 13 июля 2018 | 19:00
Полупенс,
Недопенс
Пенсне