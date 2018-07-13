В России может быть введено понятие «предпенсионного возраста»

Об этом сегодня заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. Он сообщил, что единороссы подготовят пакет сопроводительных мер к первому чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста. От лица «Единой России» Андрей Исаев пригласил представителей оппозиции к обсуждению проекта изменения пенсионного законодательства.

Мера по введению категории «людей предпенсионного возраста» рассчитана на обеспечение работой тех, кому до выхода на пенсию осталось всего несколько лет. На данный момент работодатели не хотят брать на работу сотрудников старше 45, и принудить их это делать невозможно. Об этом «Эху Москвы» рассказал зампред комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

Какой именно возраст будет считаться предпенсионным, пока не уточняется.

Повышение пенсионного возраста является достаточным поводом для того, чтобы люди начали активно выражать свой протест. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал писатель Владимир Войнович. Он добавил, что россияне, в том числе и благодаря советскому прошлому, привыкли молча принимать решения правительства.