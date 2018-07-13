Дональд Трамп заявил, что не имеет больших ожиданий от встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки

Касаясь предстоящих переговоров в Хельсинки с Владимиром Путиным, Дональд Трамп заявил, что не имеет больших ожиданий от этой встречи. Однако, при этом, как он выразился, Трамп готов к «удивительному исходу». Он собирается поднять вопросы об Украине, Сирии, проблеме распространения ядерного оружия, а также тему вмешательства в американские выборы, которое Кремль всегда отрицал.

В числе прочего, Дональд Трамп на пресс-конференции затронул и тему строительства газопровода «Северный поток – 2». По мнению американского президента, Германия, допуская этот проект, совершает страшную ошибку.

Позиция США по поводу трубопровода «Северный поток-2» не соответствует понятию «честной конкуренции». Об этом в телеинтервью Ларри Кингу сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее Дональд Трамп назвал Германию «заложницей» Москвы из-за крупных поставок российского газа.