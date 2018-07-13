Дональд Трамп заявил, что не имеет больших ожиданий от встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки
Касаясь предстоящих переговоров в Хельсинки с Владимиром Путиным, Дональд Трамп заявил, что не имеет больших ожиданий от этой встречи. Однако, при этом, как он выразился, Трамп готов к «удивительному исходу». Он собирается поднять вопросы об Украине, Сирии, проблеме распространения ядерного оружия, а также тему вмешательства в американские выборы, которое Кремль всегда отрицал.
В числе прочего, Дональд Трамп на пресс-конференции затронул и тему строительства газопровода «Северный поток – 2». По мнению американского президента, Германия, допуская этот проект, совершает страшную ошибку.
Позиция США по поводу трубопровода «Северный поток-2» не соответствует понятию «честной конкуренции». Об этом в телеинтервью Ларри Кингу сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее Дональд Трамп назвал Германию «заложницей» Москвы из-за крупных поставок российского газа.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ugiazov 13 июля 2018 | 18:25
Может Путин и нравится Трампу, но против конгресса он никак.
banyi2 13 июля 2018 | 18:28
ugiazov: До ноября никак... а там посмотрим
sokal123 13 июля 2018 | 18:29
ugiazov: Трамп любит и завидует несменяемым диктаторам .