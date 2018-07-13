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18:21, 13 июля 2018

Дональд Трамп заявил, что не имеет больших ожиданий от встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки

Касаясь предстоящих переговоров в Хельсинки с Владимиром Путиным, Дональд Трамп заявил, что не имеет больших ожиданий от этой встречи. Однако, при этом, как он выразился, Трамп готов к «удивительному исходу». Он собирается поднять вопросы об Украине, Сирии, проблеме распространения ядерного оружия, а также тему вмешательства в американские выборы, которое Кремль всегда отрицал.

В числе прочего, Дональд Трамп на пресс-конференции затронул и тему строительства газопровода «Северный поток – 2». По мнению американского президента, Германия, допуская этот проект, совершает страшную ошибку.

Позиция США по поводу трубопровода «Северный поток-2» не соответствует понятию «честной конкуренции». Об этом в телеинтервью Ларри Кингу сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее Дональд Трамп назвал Германию «заложницей» Москвы из-за крупных поставок российского газа.

Комментарии

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ugiazov 13 июля 2018 | 18:25

Может Путин и нравится Трампу, но против конгресса он никак.

banyi2 13 июля 2018 | 18:28

ugiazov: До ноября никак... а там посмотрим

sokal123 13 июля 2018 | 18:29

ugiazov: Трамп любит и завидует несменяемым диктаторам .

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