Десятки тысяч людей приняли сегодня участие в массовых протестах против визита в Великобританию Дональда Трампа

Американского президента в Лондоне очень не любят, — рассказал радиостанции «Эхо Москвы» блогер, автор проекта «Гид по Лондону» Константин Пинаев, который прошелся по столичным улицам незадолго до начала протестов.

Пинаев добавил, что Трамп сумел настроить против себя людей самых разных политических взглядов в Британии. Сейчас он проводит встречу с королевой Великобритании Елизаветой II, а днем у американского президента прошли переговоры с британским премьером Терезой Мэй.