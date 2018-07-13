Защита обжаловала решение суда, который постановил выдать Франции россиянина Александра Винника

Защита обжаловала решение суда города Салоники, который постановил сегодня выдать Франции россиянина Александра Винника. Об этом ТАСС сообщил греческий адвокат Винника Илиас Спирлиадис. По его словам, суть решения станет известна в понедельник, однако оно уже обжаловано.

Винник был задержан в Греции почти два года назад по просьбе американских властей. Они обвиняют гражданина России в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой. Запрос на экстрадицию Винника направила и генпрокуратура. В России его подозревают в мошенничестве на 600 тысяч рублей. Несколько дней назад запрос на экстрадицию направила Франция. Ее обращение, которое рассматривалось по ускоренной процедуре, сегодня было удовлетворено.

Франция добивается выдачи Александра Винника только для дальнейшей передачи его Соединенным Штатам. Так считает адвокат россиянина Тимофей Мусатов.

Как рассказал радиостанции «эхо Москвы» интернет-эксперт, главный редактор проекта «Сатоши FM» Антон Меркуров, не последнюю роль в преследовании Винника играла кража персональных данных.

Адвокат Винника утверждает, что до рассмотрения их жалобы россиянин никуда выдан не будет.

На решение выдать Винника отреагировали и в российском МИДе. В комментарии на сайте внешнеполитического ведомства говорится, что Афины, под давлением извне, продолжают усугублять ситуацию в двусторонних отношениях. Министерство иностранных дел напоминает и о недавней высылке российских дипломатов из Греции, а также запрете на въезд для ряда российских граждан.