Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов отстранен от шахматной деятельности на полтора года по решению комиссии по этике

Конфликт Илюмжинова с президентским советом идет уже давно, после того, как Президент ФИДЕ попал под американские санкции по обвинению в коммерческих связях с семьей Башара Асада, его пытаются отстранить от руководства уже не в первый раз. Более года назад официальный сайт организации опубликовал сообщение о том, что Илюмжинов уходит в отставку. Информация оказалась ложной. Несколько месяцев назад Президентский совет потребовал, чтобы Илюмжинов подал в отставку сам, но получил отказ и вот теперь его отстранение проведено через комиссию по этике. Илюмжинов не может принимать участие в шахматной деятельности 6 месяцев и затем еще год его отстранение будет условным. В мотивировочной части это объясняют тем, что Илюмжинов много раз ставил свои интересы выше интересов ФИДЕ, осуществлял чужие полномочия, вносил путаницу и нестабильность, отказался уйти в отставку после закрытия банковских счетов ФИДЕ, словом нанес организации серьезный репутационный и финансовый ущерб. Илюмжинов с решением не согласился.

Кроме того, по его словам, было допущено нарушение процедуры. От голосования отстранили близкого Илюмжинову члена комиссии и решение приняли три ее члена, а не пять, как положено по регламенту. Илюмжинов намерен подать апелляцию в спортивный арбитраж в Лозанне и уходить в отставку не собирается.

Конгресс ФИДЕ, на котором состоятся выборы нового президента ФИДЕ пройдут в октябре в Батуми. Помимо Героргиоса Макропулоса на пост претендуют британский гроссмейстер Найджел Шорт и бывший вице-премьер Правительства России Аркадий Дворкович.