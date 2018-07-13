Около 70 нигерийцев сегодня собрались у консульства своей страны в Москве

Они пожаловались на мошенников, которые отправили их в страну под видом болельщиков и оставили без билета домой.

Нигерийцы находились у консульства со вчерашнего вечера. Накануне у них появилась информация, что они смогут вылететь обратно в свою страну самолетом Turkish Airlines. Однако оказалось, что в аэропорту Шереметьево о таком рейсе не знали. Перед этим оставшиеся без билетов на родину нигерийцы более недели жили в терминале аэровокзала. Мошенническая схема заключалась в том, что нигерийцам предложили купить паспорт болельщика – так называемый Fan ID – за 300 долларов, хотя на самом деле он оформляется бесплатно. С этим документом обманутые люди надеялись получить работу. В рамках поездки им оформили билеты в обе стороны, однако затем обратные талоны были аннулированы, рассказал «Эху Москвы» лидер волонтерского движения «Альтернатива» Олег Мельников.

Для многих из пострадавших нигерийцев, несмотря на то, что у них были Fan ID, футбол был не на первом месте. Были, например, те, кто надеялся дальше отправиться в Европу на заработки. Но большая часть все же хотела получить работу в России. По словам одного из нигерийцев, участвовавших в акции, у него не было проблем с билетами, однако он, как и его пострадавшие соотечественники, хочет сбежать от экономических проблем в своей стране.

Посольство Нигерии пообещало помочь своим обманутым гражданам в течение пяти дней, оплатив им проживание и решив вопрос с обратными билетами.

Вместе с тем по словам источника ТАСС в правоохранительных органах, данных о том, что нигерийцы хотят получить в России политическое убежище или нелегальную работу, нет.