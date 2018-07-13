Сад имени Анны Политковской появился сегодня в Москве

В память о журналисте Новой газеты в Потаповском переулке прямо перед зданием редакции Новой газеты, где она работала, посадили цветы.

Десятки людей, склонившись, сажают цветы и поливают их водой из разноцветных леек. В числе тех, кто это делал послы иностранных государств. На дереве появилась табличка «Анин сад. Новая газета». А на газоне, где цветы – знаки с надписью «Охраняется народом». Символический сад в память об Анне Политковской занял место небольшой полоски земли рядом с редакцией «Новой». Сотрудники газеты рассказали: раньше здесь были крошки асфальта и бычки. Первые оставляли строители, вторые – посетители соседнего бара. Теперь здесь анютины глазки, петунии, цинерарии, розы, ромашки. Маму обозревателя «Новой» Раису Александровну, ей скоро 90 лет, встречали аплодисментами. Пожилая женщина, вместе с которой был сын Анны Илья, довольна тем, что её дочь многие помнят и любят.

Перчатки, садовые лопатки и лейки в руках. Картина перед зданием редакции «Новой» была очень непривычной. Послы ряда иностранных государств, в том числе Великобритании, Испании, Австралии, сажали туи. Увидеть глав дипмиссий в таком антураже на импровизированной клумбе, согласитесь, случается не каждый день. Важной инициативой назвал появление сада в память об Анне Политковской посол Австралии в России Питер Тэш.

Идея устроить Анин сад рядом с редакцией «Новой» появилась в феврале, к этому приложил руку и советский президент Михаил Горбачёв, рассказал главный редактор нашей станции и один из инициаторов появления сада Алексей Венедиктов. Главред «Эха Москвы» также отметил на открытии сада, что Россия пятая страна, где журналистам работать опаснее всего. Мы уступаем только Сирии, Ираку, Филиппинам и Алжиру.

Политковская была не только журналистом, но и дачницей. Копаться в огороде было одним из её любимых занятий помимо собаки, увлечения аргентинским танго и классической музыкой, рассказал глава редсовета «Новой» Дмитрий Муратов. А до начала посадки цветов отметил: в России надо хоть что-то сажать правильно. При этом надпись «Охраняется народом» ничего не гарантирует также как и в нашей профессии, отметил в интервью «Эху» Муратов.

Люди очень надеются, что в Потаповском переулке никто не будет топтать цветы и вырывать растения. И сад здесь останется на многие годы.

В ряде европейских городов есть площади, улицы и сады, названные в честь Анны Политковской. Журналист «Новой газеты» Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома на улице Лесная в Москве. Пять человек – уроженцев Чечни — осуждены, заказчик не найден.