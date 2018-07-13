Мать Олега Сенцова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о его помиловании
Мать осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о его помиловании. Людмила Сенцова пишет: «Не буду вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама я в это верю; просто скажу, что он никого не убивал. Он уже четыре года в тюрьме. Его ждут дети, им плохо без него». С полным текстом обращения Людмилы Сенцовой можно ознакомиться на сайте «Эха Москвы».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал сегодня, что Кремль рассмотрит прошение матери Олега Сенцова, как только оно поступит в администрацию.
Друг Сенцова, директор конкурсных программ кинофестиваля «Послание человеку» Алексей Медведев надеется, что ходатайство Людмилы Сенцовой поможет в его освобождении.
Нет никаких формальных запретов, мешающих тому, чтобы прошение Людмилы Сенцовой возымело действие, — сказал нашей радиостанции адвокат Илья Новиков. Об этом говорит и история с помилованием Надежды Савченко в 2016-ом году, — считает ее бывший защитник. Илья Новиков добавил, что миф о том, что президент якобы может помиловать кого-то, только если сам осужденный напишет соответствующее ходатайство, запущен уже очень давно. Он был нужен, чтобы оправдать ситуацию с бизнесменом Михаилом Ходорковским, — считает адвокат.
Олег Сенцов может быть помилован в связи с прошением матери, если будет решено, что это не нанесет ущерба репутации власти. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал руководитель программы внутренняя политика московского центра Карнеги Андрей Колесников.
Олег Сенцов приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в организации террористического сообщества.
Комментарии7
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arye_11 13 июля 2018 | 18:07
Дмитрий Песков сказал сегодня, что Кремль рассмотрит прошение матери Олега Сенцова, как только оно поступит в администрацию.
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То есть, называя вещи своими реальными именами, на следующий день после финального свистка в финальном матче Мундиаля
danko1 13 июля 2018 | 18:12
arye_11: Практически месяц назад было письмо отправлено.
Так почта плохо работает или Песков с Путиным?
Пора и интернет провести в Кремль, чтобы Песков с Путиным были в курсе происходящего в стране, а не получали новости из ЦТ.
boldu1n 13 июля 2018 | 18:16
danko1: Даунко...наведи там порядок....
dyymm 13 июля 2018 | 18:11
Пусть признает вину и покается.
banyi2 13 июля 2018 | 18:11
Не понял, он 4 года голодает или всего 61 день? ) Почему не сразу голодать начал? Был бы рекорд )
radionews 13 июля 2018 | 18:19
Теперь, по русской традиции, будут над матерью издеваться.
zemljanka 13 июля 2018 | 18:21
Свободу Олегу Сенцову!