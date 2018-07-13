Мать Олега Сенцова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о его помиловании

Мать осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о его помиловании. Людмила Сенцова пишет: «Не буду вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама я в это верю; просто скажу, что он никого не убивал. Он уже четыре года в тюрьме. Его ждут дети, им плохо без него». С полным текстом обращения Людмилы Сенцовой можно ознакомиться на сайте «Эха Москвы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал сегодня, что Кремль рассмотрит прошение матери Олега Сенцова, как только оно поступит в администрацию.

Друг Сенцова, директор конкурсных программ кинофестиваля «Послание человеку» Алексей Медведев надеется, что ходатайство Людмилы Сенцовой поможет в его освобождении.

Нет никаких формальных запретов, мешающих тому, чтобы прошение Людмилы Сенцовой возымело действие, — сказал нашей радиостанции адвокат Илья Новиков. Об этом говорит и история с помилованием Надежды Савченко в 2016-ом году, — считает ее бывший защитник. Илья Новиков добавил, что миф о том, что президент якобы может помиловать кого-то, только если сам осужденный напишет соответствующее ходатайство, запущен уже очень давно. Он был нужен, чтобы оправдать ситуацию с бизнесменом Михаилом Ходорковским, — считает адвокат.

Олег Сенцов может быть помилован в связи с прошением матери, если будет решено, что это не нанесет ущерба репутации власти. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал руководитель программы внутренняя политика московского центра Карнеги Андрей Колесников.

Олег Сенцов приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в организации террористического сообщества.