Власти Новосибирска отказали организаторам акции протеста против повышения пенсионного возраста и НДС

Как сообщает издание «Тайга.Info», мэрия не стала согласовывать мероприятие под предлогом, что фонтан в сквере, где планировалась акция, бьет током. Организаторам предложено перенести митинг в другое место. Как отмечает издание, жители города ни разу не сообщали о каких-либо проблемах с фонтаном — он не огорожен, в нем купаются дети.