Власти Новосибирска отказали организаторам акции протеста против повышения пенсионного возраста и НДС
Как сообщает издание «Тайга.Info», мэрия не стала согласовывать мероприятие под предлогом, что фонтан в сквере, где планировалась акция, бьет током. Организаторам предложено перенести митинг в другое место. Как отмечает издание, жители города ни разу не сообщали о каких-либо проблемах с фонтаном — он не огорожен, в нем купаются дети.
Комментарии11
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post_v 13 июля 2018 | 17:39
Ведь нельзя же, год подряд
То тарелками пугают,
дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают,
то руины говорят
В.Высоцкий
ukov 13 июля 2018 | 18:13
непонятненько
//Мэрия Новосибирска согласовала проведение 18 июля в сквере на улице Орджоникидзе митинга против повышения пенсионного возраста. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщил один из организаторов акции Сергей Дьячков.
«Это будет митинг без партийных флагов. В свое время так мы победили в борьбе против повышения тарифов на ЖКХ. Сейчас перед нами стоит другой вопрос — повышение пенсионного возраста»,— сказал господин Дьячков. Уведомление о проведении митинга подано на 300 участников. «Номинально столько вмещает площадка для митинга. Сколько будет фактически, предположить сложно»,— добавил собеседник.//(с)
murad_manapov 13 июля 2018 | 17:46
ну значит скоро шарахнет током кого-нибудь
sbk 13 июля 2018 | 17:46
Блевотина.
contsignal 13 июля 2018 | 17:50
Протест можно выразить мирно и цивилизованно и тысячью и одним способом.
Например, невключением телевизора по определенному графику.
nehoroshiy 13 июля 2018 | 18:24
contsignal: Можно и вены себе перерезать.)) Мы же не в тюрьме -это наша страна Добиваясь справедливости, не нужно заниматься самоистязанием.
captaingeorge 13 июля 2018 | 17:56
Надо менять лозунги на лояльные и тогда скажут, что слаботочная терапия исключительно полезна для организма...
zhrv 13 июля 2018 | 18:06
Ну не имеет право народ не соглашаться с действиями властей - че непонятно то?!
radionews 13 июля 2018 | 18:09
Ну и хорошо. Уровень поддержки россиянами президента 62, 3%.
Все россияне очень рады нрвом закону. А двести протестующих особей на 142 миллиона населения это просто несколько больных человек.
Вот спросить этих отщепенцев: вам что лучше - крымнаш или пару лишних лет до пенсии? Ответ абсолютно ясен. К тому же, надо поддержать материально крымских соотечественни на, они все 23 года отсидели в концлагерях.
chapter_2 13 июля 2018 | 18:09
Власти Новосибирска не могут запретить трудящимся протестовать против повышения пенсионного возраста снижением производительности и качества труда....
nehoroshiy 13 июля 2018 | 18:15
А что, митинг планировался прямо в фонтане? Не проще ли отключить фонтан?