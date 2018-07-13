СК  подготовил проекты новых статей в УК об ответственности за врачебные ошибки

Как передает РБК, это «Ненадлежащее оказание медицинской помощи» и «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи». Еще одну статью – о незаконном осуществлении медицинской или фармацевтической деятельности предлагается изложить в новой редакции. В 2017 году СК возбудил против врачей почти 1800 уголовных дел.