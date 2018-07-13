СК подготовил проекты новых статей в УК об ответственности за врачебные ошибки
Как передает РБК, это «Ненадлежащее оказание медицинской помощи» и «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи». Еще одну статью – о незаконном осуществлении медицинской или фармацевтической деятельности предлагается изложить в новой редакции. В 2017 году СК возбудил против врачей почти 1800 уголовных дел.
Комментарии4
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andreykochnev 13 июля 2018 | 17:33
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polsan 13 июля 2018 | 17:55
В развитых странах мира врачи отлично защищены, за ними стоят страховые компании с которыми пациенты бороться практически не могут. Врачи там в этих странах, практически ничем не отличаются от врачей в РФ. Даже теперь, много врачей что плохо лечили в РФ, Украине, Белоруссии, Румынии, Молдавии и других республиках бывшего СССР так же плохо лечат в США и Европе, Можете почитать об этом в сети.
Там же есть и статистика смертности от рук врачей вообще и она Вас ужаснёт.
vedma2017 13 июля 2018 | 18:17
polsan:
Вы себя слышите - ".. врачи ... защищены ... пациенты бороться практически не могут." ?
Вы, действительно, о врачах пишите, а не о серийных убийцах ??
ramses333 13 июля 2018 | 18:14
Теперь все больные будут ходить без диагнозов.