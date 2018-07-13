МИД: Приняв решение о выдаче Винника, греческие власти продолжают усугублять ситуацию в двусторонних отношениях
Приняв решение о выдаче Александра Винника Франции, греческие власти продолжают усугублять ситуацию в двусторонних отношениях. Такую позицию обозначил российский МИД. На Смоленской площади считают, что в Афинах решение о выдаче принималось под давлением. В российском МИДе считают, что постановление суда Греции противоречит существующей нормативной базе в сфере оказания правовой помощи.
Комментарии8
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patrikk_1 13 июля 2018 | 17:39
МИД: Приняв решение о выдаче Винника, греческие власти продолжают усугублять ситуацию в двусторонних отношениях...
Я прочёл "Веника" и в первую секунду подумал, что Веню Диктова в Греции почикали.
freedom55 13 июля 2018 | 17:46
patrikk_1: НАДОЕЛ твой словесный понос.
danko1 13 июля 2018 | 17:59
freedom55: Выдали бы нам, его Путин тайно орденом наградил и от наказания освободил.
igorkot____1 13 июля 2018 | 17:47
Негры в американской тюрьме встретят его как родного.
luger_max_otto 13 июля 2018 | 17:49
Мда, Лавров и компания будут орать- "Это наш вор, а не ваш! Отдайте его нашему эмиру!"
ze_danil 13 июля 2018 | 18:00
греческие власти продолжают усугублять ситуацию
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мидаки как обычно считают, что и в Греции живут по-понятиям. И что такое решение приняли власти, а не греческий суд
neyexo 13 июля 2018 | 18:03
Может это за дружбу с Эрдоганом?
doxerom 13 июля 2018 | 18:19
Если ублюдкам воровским это не нравится, значит дело правое.