МИД: Приняв решение о выдаче Винника, греческие власти продолжают усугублять ситуацию в двусторонних отношениях...

Приняв решение о выдаче Александра Винника Франции, греческие власти продолжают усугублять ситуацию в двусторонних отношениях. Такую позицию обозначил российский МИД. На Смоленской площади считают, что в Афинах решение о выдаче принималось под давлением. В российском МИДе считают, что постановление суда Греции противоречит существующей нормативной базе в сфере оказания правовой помощи.