Александр Дрыманов после отпуска уйдет с поста главы столичного управления СК
По сведениям «Интерфакса», некоторое время назад Александр Дрыманов подал заявление на отпуск с последующим увольнением. Его обязанности в настоящее время исполняет Андрей Стрижов. Сам Дрыманов опроверг «Интерфаксу» информацию о своей отставке. На официальном сайте московского СК главой управления назван Стрижов, причем фамилия Дрыманова значилась там еще 12 июля. Дрыманов проходит свидетелем по делу о взятках высокопоставленных сотрудников СК.
Комментарии2
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danko1 13 июля 2018 | 17:11
Свидетелем только?
СК- полностью преступная организация, где не только коррупционеры, берущие взятки миллиардами, но и глава СК, чешский пан Бастрыкин, давно на зоне должен находиться за похищение человека и угрозу убийством, да и за признание, что сам убивает и сам расследует.
Но путинской мафии такой бандит во главе СК, в доску свой, и нужен.
yralez 13 июля 2018 | 17:13
В Европу поедет на ПМЖ.....в свой замок..