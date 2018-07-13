Александр Дрыманов после отпуска уйдет с поста главы столичного управления СК

По сведениям «Интерфакса», некоторое время назад Александр Дрыманов подал заявление на отпуск с последующим увольнением. Его обязанности в настоящее время исполняет Андрей Стрижов. Сам Дрыманов опроверг «Интерфаксу» информацию о своей отставке. На официальном сайте московского СК главой управления назван Стрижов, причем фамилия Дрыманова значилась там еще 12 июля. Дрыманов проходит свидетелем по делу о взятках высокопоставленных сотрудников СК.